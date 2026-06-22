Afrique: Mondial 2026 - Le Cap-Vert s'offre un nouvel exploit face à l'Uruguay

Tenu en échec lors de son entrée en lice, l'Uruguay a de nouveau buté sur un os au Hard Rock Stadium de Miami. Héroïque et porté par un élan de solidarité unique, le Cap-Vert a arraché un nul historique (2-2) face à la Celeste de Marcelo Bielsa pour le compte de la deuxième journée du Groupe H. Un résultat qui propulse les Requins Bleus au rang de sensation de cette Coupe du monde 2026.

Les Requins Bleus sans complexe

Après avoir muselé l'Espagne (0-0) lors de la première journée, les hommes de Bubista abordaient ce choc face au géant sud-américain avec la ferme intention de prouver que leur solidité n'avait rien d'un hasard. Face au pressing étouffant prôné par Marcelo Bielsa, le bloc cap-verdien a fait preuve d'une discipline remarquable, combinée à un réalisme glacial en transition.

La stupeur a envahi l'enceinte de Miami dès la 21e minute de jeu. Sur un coup franc lointain superbement frappé par Kevin Pina, le mur uruguayen s'est inexplicablement désagrégé, masquant la trajectoire du ballon à un Fernando Muslera impuissant (1-0). Contre toute attente, le Cap-Vert faisait la course en tête, punissant les approximations d'une Celeste nerveuse.

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Une force de caractère à toute épreuve

Le destin de la rencontre a pourtant semblé basculer juste avant la pause. En l'espace de quelques minutes, l'Uruguay a fait parler sa puissance offensive pour renverser la situation. Maxi Araújo a d'abord égalisé à la 44e minute, avant que Cano ne donne l'avantage aux siens au bout du temps additionnel de la première période (45'+6).

N'importe quelle nation dite "petite" aurait pu s'effondrer après un tel coup de massue avant de regagner les vestiaires. Mais ces Requins Bleus ont du cœur et une résilience à toute épreuve. Solides mentalement, ils ont laissé passer la tempête avant de profiter des largesses de la défense adverse. À la 61e minute, à la suite d'une relance complètement manquée par l'arrière-garde uruguayenne, Hélio Varela a fait étalage de toute sa classe : un contrôle orienté parfait enchaîné d'une frappe ajustée pour tromper Muslera et égaliser à 2-2.

Au-delà du sport : le miracle d'Ana Candida Evora

Si l'exploit sur la pelouse restera gravé dans les mémoires, l'image de la soirée s'est jouée dans les tribunes du Hard Rock Stadium. La rencontre a été marquée par une immense vague d'émotion autour de la présence d'Ana Candida Evora, la mère de l'emblématique gardien cap-verdien Vozinha.

Privée du premier match contre l'Espagne en raison d'un imbroglio administratif lié à son visa, cette dernière a pu traverser l'Atlantique in extremis grâce à un élan de solidarité internationale exceptionnel. Mobilisant la FIFA, les autorités cap-verdiennes et des élus américains, la situation a été débloquée en urgence. Installée dans les gradins, elle a pu fondre en larmes devant les arrêts décisifs de son fils, sublimant la performance historique de toute une nation.

Le rêve des seizièmes de finale est permis

Grâce à ce second exploit consécutif, le Cap-Vert s'installe confortablement dans la course à la qualification au sein d'un Groupe H particulièrement indécis, dominé par l'Espagne avec 4 points (+4), suivie de l'Uruguay et du Cap-Vert à égalité parfaite avec 2 points (0), tandis que l'Arabie saoudite ferme la marche avec 1 point (-4). Les calculs sont désormais limpides pour les coéquipiers de Ryan Mendes : avec deux points glanés face aux deux épouvantails de la poule, le Cap-Vert a son destin entre les mains puisqu'une victoire lors de la dernière journée face à l'Arabie saoudite propulserait historiquement les Requins Bleus en seizièmes de finale de la Coupe du monde, permettant ainsi au peuple cap-verdien de légitimement rêver au vu du football et du courage affichés en Floride.