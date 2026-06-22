Egypte: Mondial 2026 - Les Pharaons renversent la Nouvelle-Zélande (3-1) et entrent dans l'histoire

L’histoire s’est écrite ce dimanche 21 juin au BC Place de Vancouver. Après plus de neuf décennies d’attente, l’Égypte a enfin décroché sa première victoire en Coupe du Monde en renversant la Nouvelle-Zélande (3-1) lors de la deuxième journée du Groupe G. Un succès historique qui permet aux Pharaons de prendre la tête de leur poule et de se rapprocher des seizièmes de finale.

Une entame compliquée pour les Pharaons

La rencontre avait pourtant débuté de la pire des manières pour les hommes d’Hossam Hassan. Dès la 15e minute, le défenseur néo-zélandais Finn Surman profitait d’un corner parfaitement tiré par Tim Payne pour ouvrir le score d’une tête imparable, laissant le gardien Mostafa Shoubir sans réaction.

Portés par l’activité de Callum McCowatt et Elijah Just, les All Whites ont ensuite continué à mettre en difficulté une sélection égyptienne longtemps en manque d’inspiration offensive. Malgré une légère domination dans la possession, les Pharaons peinaient à se montrer dangereux. Juste avant la pause, Emam Ashour manquait toutefois une occasion importante en expédiant sa reprise au-dessus du but adverse.

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Salah sonne la révolte

Au retour des vestiaires, le visage de l’Égypte a radicalement changé. Plus agressifs dans le pressing et plus entreprenants dans leurs offensives, les Africains ont progressivement pris le contrôle des débats.

Premier à donner le ton, Mohamed Salah mettait à contribution le gardien Max Crocombe avant que les occasions ne se multiplient. À la 58e minute, les efforts égyptiens étaient récompensés lorsque Mostafa Zico reprenait de la tête un centre précis de Mohamed Hany pour remettre les deux équipes à égalité.

Neuf minutes plus tard, l’inévitable Mohamed Salah faisait parler son talent. Après un une-deux parfaitement exécuté avec Zico, l’attaquant égyptien concluait l’action d’une frappe enroulée pour offrir l’avantage aux siens et faire basculer définitivement la rencontre.

Une victoire historique

La délivrance intervenait à la 82e minute. Sur un corner, Trezeguet imitait Finn Surman en première période et plaçait une tête plongeante victorieuse pour inscrire le troisième but égyptien.

Avec ce succès, l’Égypte met fin à une attente entamée lors de sa première participation à la Coupe du Monde en 1934. À sa neuvième apparition dans la compétition, la sélection nord-africaine décroche enfin la première victoire de son histoire sur la scène mondiale.

Symbole de cette ascension, Mohamed Salah a une nouvelle fois assumé son rôle de leader en guidant les siens dans les moments décisifs. Sous son impulsion, les Pharaons confirment leur progression et affichent désormais leurs ambitions dans ce Mondial.

Un pas vers la qualification

Grâce à cette remontée spectaculaire, l’Égypte s’empare de la première place du Groupe G et se place dans une position favorable pour accéder aux seizièmes de finale.

La Nouvelle-Zélande, qui était elle aussi en quête d’un premier succès en Coupe du Monde, devra rapidement rebondir face à la Belgique lors de sa prochaine sortie. Une réaction sera indispensable pour conserver ses chances de qualification.