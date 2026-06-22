Sénégal: CDM 2026 / Sénégal-Norvège ce mardi à 00 h - Défaite interdite

Après le faux pas devant la France (3-1) le 16 juin dernier, les Lions du Sénégal croisent les Vikings de la Norvège ce lundi 23 juin à partir de 20 h locale (mardi 24 juin minuit TU). Une rencontre où tout revers est proscrit pour les hommes de Pape Thiaw s'ils entendent préserver leurs chances de qualification pour les 16emes de finale. Face à un adversaire redoutable, les Lions devront faire preuve d'intelligence, de maîtrise et d'une grande sérénité.

Gagner ! A défaut obtenir un match nul. C'est la nouvelle mission de l'équipe nationale du Sénégal qui affronte la Norvège première de la poule I ce mardi 23 juin à partir de minuit TU, au stade MetLife de New Jersey. Touchés dans leur orgueil, les champions d'Afrique ont l'obligation de réagir pour confirmer le rang de 16eme sélection mondiale au classement FIFA, largement devant les coéquipiers de Erling Haaland qui occupent la 27ème place.

Toutefois, ce ranking n'a aucune importance au vu de la performance de la sélection norvégienne dont la dernière qualification à une phase finale de coupe du monde remonte à France 1998.

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28 ans après, Stale Solbakken qui faisait partie de la dernière sélection norvégienne à avoir participé à cette Coupe du monde, avant de se reconvertir comme coach, arrive en outre-Atlantique, avec une équipe presque parfaite. Comme en témoigne ce grand chelem réalisé lors des qualifications avec un feu d'artifice offensif (37 buts en 8 matches), dont a notamment été victime l'Italie, lourdement battue à deux reprises (3-0, 4-1).

Pape Thiaw a certainement dû noter que la principale force de son homologue Stale Solbakken réside dans 4-3-3 avec ligne d'attaque où brille l'inévitable Erling Haaland (25 ans, Manchester City, Angleterre), ainsi qu'Alexander Sorloth (30 ans, Atlético de Madrid, ESP), exilé sur la droite en sélection, tous deux bénéficiant de la créativité de leur capitaine et meneur Martin Ödegaard (27 ans, Arsenal, Premier League).

Même si l'accent devrait etre mis particulièrement sur Erling Haaland, qui a 25 ans, va disputer la première phase finale de Coupe du monde de sa carrière, dans la continuité d'une saison où il a accumulé, une fois de plus, un nombre impressionnant de buts avec Manchester City (38 en 52 matches, toutes compétitions confondues), décrochant au passage son troisième titre en quatre ans de meilleur réalisateur de la Premier League. Celui que l'on surnomme « Cyborg » s'est aussi montré récemment plus altruiste dans son jeu (8 passes décisives en Championnat), développant par ailleurs d'indéniables qualités de leadership sur et en dehors du terrain.

Toutefois, il faut noter que cette sélection aussi impressionnante soit-elle en éliminatoires n'est toutefois pas infaillible. N'a-t-elle pas d'ailleurs subi un revers en amical aux Pays-Bas (1-2, le 27 mars) ? Une faille que Pape Thiaw devrait pouvoir exploiter pour remporter les trois points de la victoire et se relancer dans la course pour les 16mes de finale. A défaut, la contraindre a un match nul pour aller chercher la qualification le 26 juin à Toronto face à l'Irak qui affronte l'Irak, ce soir à partir de 13 heures TU, au stade Lincoln Financial Field de Philadelphie.