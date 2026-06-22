Congo-Kinshasa: Le président du Burundi reçu en visite d'État

Le président burundais est en République démocratique du Congo (RDC) pour deux jours. Évariste Ndayishimiye, qui est en outre président en exercice de l'Union africaine, est arrivée ce 22 juin pour une visite d'État à Kinshasa. Au menu de ce déplacement : les questions sécuritaires liées aux conflits dans l'est de la RDC, mais aussi l'épidémie d'Ebola, ou encore la campagne pour le secrétariat général de la Francophonie. Le chef de l'État burundais a été accueilli à sa descente d'avion par son homologue Félix Tshisekedi.

Le président du Burundi et son épouse ont été accueillis par le couple présidentiel congolais, visite d'État oblige, plus haut niveau protocolaire. Le tapis rouge était lui aussi de sorti, tout comme la fanfare pour les hymnes nationaux.

Les deux présidents se sont ensuite retrouvés pour une première entrevue en tête-à-tête. Ils sont attendus dans la journée pour une déclaration face à la presse.

Évariste Ndayishimiye arrive avec deux casquettes si l'on peut dire puisqu'il est aussi le président en exercice de l'Union africaine pour cette année 2026.

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Du point de vue bilatéral, au coeur de cette visite, il y a les questions sécuritaires. Gitega est un allié de Kinshasa sur le plan diplomatique, mais aussi et surtout sur le plan militaire. Des forces burundaises sont engagées dans les combats contre les groupes armées dans la province du Sud-Kivu, notamment contre l'AFC/M23 et les Twirwaneh, une milice locale alliée au mouvement politico-militaire.

Côté Union africaine, il sera davantage question des processus de paix, au point mort ces dernières semaines. Mais aussi de la réponse à la crise Ebola qui sévit en Ituri, au Nord-Kivu et au Sud-Kivu.

Présidence de l'OIF

Enfin, Kinshasa compte sur l'appui du Burundi, à la tête de l'UA, concernant la candidature congolaise pour le poste de Secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie (OIF). La Congolaise Juliana Lumumba est face à la Rwandaise Louise Mushikiwabo, qui brigue un troisième mandat, à la Mauritanienne Coumba Ba et au Roumain Dacian Ciolos.