Congo-Kinshasa: Les présidents Félix Tshisekedi et Évariste Ndahishimiye discutent sécurité et coopération à Kinshasa

22 Juin 2026
Présidence RDC (Kinshasa)

Ce lundi 22 juin 2026, à la Cité de l'Union africaine, le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est entretenu avec M. Évariste Ndayishimiye, Président de la République du Burundi et Président en exercice de l'Union africaine, au cours de sa visite d'État en République Démocratique du Congo.

Les deux Chefs d'État ont eu un entretien en tête-à-tête, suivi d'une rencontre bilatérale élargie, au cours desquels ils ont discuté du renforcement de la coopération entre les deux pays dans divers domaines d'intérêt commun.

Cet entretien a permis d'évoquer la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC, où le Burundi intervient en appui aux FARDC contre les forces d'occupation militaire rwandaise.

Les deux parties ont également discuté sur les efforts conjoints en matière de riposte contre l'épidémie à virus Ebola (souche Bundibugyo), insistant sur l'urgence de renforcer la surveillance transfrontalière visant à maîtriser la propagation du virus.

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Ce mardi 23 juin, le Président Évariste Ndayishimiye, bien avant de visiter le Centre culturel et artistique des pays d'Afrique centrale, participera à une réunion avec les membres de la Taskforce en charge de coordonner la riposte sanitaire contre la résurgence de la maladie à virus Ebola (souche Bundibugyo), qui sévit particulièrement dans trois provinces de l'Est du pays.

Un point de presse conjoint est prévu ce même mardi entre les deux Chefs d'État, pour clore cette rencontre de haut niveau.

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