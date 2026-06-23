Congo-Brazzaville: L'exécutif décline son programme d'action pour les cinq prochaines années

Le Premier ministre, Anatole Collinet Makosso, a présenté, le 22 juin à Brazzaville, le Programme d'action du gouvernement (PAG) devant l'Assemblée nationale.

Articulé autour de dix priorités, six axes et vingt missions, ce programme qui couvre le quinquennat 2026-2031 est tiré du projet de société à la base duquel le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, a été réélu, à savoir « L'accélération de la marche vers le développement ».

Obligation constitutionnelle, la présentation du PAG devant la représentation nationale n'a pas donné lieu au débat. Le chef du gouvernement a décliné un programme articulé autour de dix priorités, notamment la mobilisation de ressources, le capital humain, la lutte contre les dérives administratives, la relance économique, l'agriculture et l'industrie, l'emploi, les infrastructures, l'innovation, les droits sociaux et l'environnement.

A ces priorités, Anatole Collinet Makosso a joint six axes, à savoir la sécurité, la modernisation de l'administration, l'aménagement du territoire, le commerce intérieur, le tourisme et la diplomatie économique. Des orientations qui reposent, d'après lui, sur quatre conditions, précisément la paix, l'État de droit, le civisme et la décentralisation.

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Quant aux missions, le PAG en compte vingt dont la première consister à mobiliser des ressources financières publiques additionnelles. « C'est dire que si entre 2021 et 2026, nous sommes partis de la récession à la résilience. Aujourd'hui, nous devons franchir une nouvelle étape : il nous faut partir de la résilience à la relance », a commenté le Premier ministre.

En effet, de l'accroissement de l'investissement dans le capital humain à la création des emplois en plus grand nombre en passant par le renouvellement de la lutte contre les comportements déviants des agents de l'État à la redynamisation de l'économie nationale, le gouvernement vise haut.

L'exécutif s'est également assigné les missions de prioriser l'agriculture et l'industrie ; poursuivre le déploiement des infrastructures de base ; promouvoir la recherche scientifique, l'innovation et le progrès technique. Il s'agira aussi d'approfondir les droits sociaux ; de préserver un environnement sain ; assurer la défense nationale et la sécurité publique ; rationnaliser la fonction publique, la gouvernance de l'État et digitaliser les administrations publiques ; développer le commerce intérieur et l'intégration économique ; valoriser le patrimoine naturel et le tourisme.

A cela s'ajoutent la dynamisation de la diplomatie économique, l'intégration économique régionale et sous régionale ; la préservation de la paix, l'unité nationale et la stabilité politique ; le renforcement de l'État de droit et la citoyenneté ; la pratique de l'éducation civique, du patriotisme et du vivre-ensemble ; l'approfondissement de la démocratie et de la décentralisation.

« En matière de décentralisation, le gouvernement accélérera les réformes et la mise en oeuvre de la fonction publique territoriale, de la coopération décentralisée, des contrats État-collectivités et le renforcement de l'Anad», a annoncé Anatole Collinet Makosso.

Après plus d'une heure devant les députés, le chef du gouvernement a atterri en disant que l'avenir du Congo se joue dans la qualité des efforts des acteurs présents, dans leur sens de la mesure et dans leur capacité à agir ensemble lorsque l'intérêt supérieur de la Nation l'exige. « Il nous appartient de faire en sorte que l'histoire retienne de notre action non la seule vivacité de nos débats, mais la portée concrète de nos réalisations. Et pour cela, notre action doit reposer sur un corpus de valeurs, de convictions, bref sur une éthique. Car la politique est une science trop sérieuse pour être laissée aux hommes sans éthique. Éthique de convictions, éthique de responsabilité », a-t-il conclu.