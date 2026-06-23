Congo-Brazzaville: Le Premier ministre présente vingt missions à accomplir par son gouvernement

ADIAC
Anatole Collinet MAKOSSO, Premier Ministre du Congo
23 Juin 2026
Radio France Internationale
Par Loïcia Martial

Au Congo-Brazzaville, le Premier ministre a prononcé le 22 juin son discours de politique générale devant le Parlement. Objectif : mettre en oeuvre le projet d'accélération « de la marche vers le développement », slogan de campagne de Denis Sassou-Nguesso, réélu pour un cinquième mandat en mars dernier. Et cela passe par vingt missions à accomplir au cours des cinq prochaines années.

Devant les députés et les ministres, pendant plus d'une heure, le Premier ministre a développé les vingt missions que le gouvernement du Congo-Brazzaville compte mettre en oeuvre d'ici à 2031. « Le présent mandat, c'est le temps des missions. Il faut bâtir, livrer et changer le quotidien des Congolais, a affirmé Anatole Collinet Makosso. C'est ainsi que la première mission prescrite au gouvernement par le président de la République, c'est la mobilisation des ressources financières nationales additionnelles ». Et de préciser : « Quatre leviers structurent l'action gouvernementale. Le premier est la réforme de la fiscalité fondée sur la simplification du système, la digitalisation du recouvrement et une plus grande équité contributive, avec pour objectif d'atteindre à moyen terme 5 000 milliards de FCFA [7,6 milliards d'euros, NDLR] de recettes annuelles. »

Programme d'aide, lutte contre la corruption...

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Jérémy Lissouba, président du groupe parlementaire de l'Union panafricaine pour la démocratie sociale, première formation d'opposition, fait déjà part de ses doutes : « Je pense qu'aujourd'hui, le challenge pour ce gouvernement sera la mise en oeuvre de toutes ces missions. Maintenant, on attend de voir de quelle manière le gouvernement entend mettre en oeuvre toutes ces missions. Nous allons aussi prendre le temps d'aller en profondeur par rapport à tout cela ».

Le chef du gouvernement a également mis en avant d'autres projets : la conclusion d'un nouveau programme d'aide du Fonds monétaire international (FMI), la lutte contre la corruption, et la construction d'un système de santé plus efficace.

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