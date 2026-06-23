Congo-Kinshasa: Le Président Evariste Ndahishimiye est arrivé à Kinshasa pour une visite d'État de 48 heures

22 Juin 2026
Présidence RDC (Kinshasa)

Le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, accompagné de la distinguée Première Dame Denise Nyakeru, a accueilli, ce lundi en fin de matinée à l'aéroport international de N'djili, son homologue Évariste Ndahishimiye, Président de la République du Burundi et Président en exercice de l'Union Africaine, en visite d'État de 48 heures en République Démocratique du Congo.

À cette occasion, un protocole d'honneur a été déployé au pavillon présidentiel de l'aéroport international de N'djili, en signe d'hospitalité et d'excellence des relations entre la RDC et le Burundi.

Honneurs militaires, revue des troupes et salut au drapeau, les deux Chefs d'État ont eu un premier entretien au salon présidentiel avant de prendre la direction de la Cité de l'Union africaine, sur les hauteurs de Ngaliema, où est prévue une rencontre bilatérale.

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