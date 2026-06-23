Sénégal: Sadio Mané croit encore aux chances de qualification des Lions

23 Juin 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

L'attaquant vedette des Lions, Sadio Mané, s'est dit déçu de la défaite du Sénégal face à la Norvège dans la nuit de lundi à mardi, mais estime que les Lions conservent encore leurs chances de qualification pour les seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026.

"Je pense que vous le savez tous, nous sommes tous déçus. Nous sommes entrés sur le terrain avec l'objectif de gagner ce match, mais malheureusement, les dieux du football n'étaient pas avec nous ce soir. Je pense que la Norvège mérite sa victoire et nous la félicitons", a-t-il déclaré en zone mixte, après la défaite du Sénégal face à la Norvège (2-3), à l'issue de la deuxième journée du groupe I de la Coupe du monde.

"Quant à nous, nous allons essayer de nous remobiliser le plus tôt possible, dès ce soir, et préparer le prochain match", a-t-il ajouté.

Interrogé sur les chances de qualification du Sénégal, Sadio Mané s'est voulu optimiste : "Bien sûr, a-t-il répondu à la question de savoir si le Sénégal peut encore se qualifier. Je pense que nous avons encore une petite chance. Il faut se remobiliser le plus tôt possible, dès ce soir, et le temps sera le meilleur juge".

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Avec deux défaites en autant de sorties, le Sénégal voit ses chance de se qualifier pour les seizièmes de finale se réduire. Toutefois, les coéquipiers de Sadio Mané peuvent encore espérer terminer parmi les meilleurs troisièmes, à condition de s'imposer avec au moins trois buts d'écart face à l'Irak, lors de leur dernier match de poule, vendredi à 19h GMT, à Toronto, au Canada.

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