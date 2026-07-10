Sénégal: Coupe du monde 2026 - Sadio Mané met un terme à sa carrière internationale

Luanda — L'attaquant Sadio Mané a annoncé la fin de sa carrière internationale avec la sélection sénégalaise, mettant un terme à quatorze années passées sous les couleurs des Lions de la Teranga.

Au lendemain de l'élimination du Sénégal de la Coupe du monde 2026, l'une des plus grandes figures du football sénégalais a officialisé son retrait de l'équipe nationale. Le joueur de 34 ans quitte la sélection après 135 sélections et 56 buts inscrits.

Dans un communiqué relayé par Le Quotidien, Sadio Mané a assuré avoir « tout donné pour son pays » et a exprimé son souhait de continuer à servir la sélection sous une autre forme.

« Sachez que j'ai tout sacrifié pour ce drapeau. J'ai tout donné et je me suis toujours battu avec courage pour mon pays. Votre soutien a toujours été une source de force dans mon parcours », a-t-il déclaré.

L'attaquant d'Al Nassr a également indiqué vouloir mettre son expérience au service de la sélection nationale, que ce soit comme préparateur, membre du staff technique ou dirigeant.

Sous le maillot du Sénégal, Sadio Mané a disputé six Coupes d'Afrique des nations (CAN), remportant le titre en 2025, ainsi que deux Coupes du monde, en 2018 et en 2026.