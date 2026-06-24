Afrique: Coupe du Monde 2026 - La RDC s'incline face à la Colombie mais garde espoir pour la qualification

Le Maroc a réalisé une entame de Coupe du Monde 2026 très convaincante en tenant le Brésil en échec (1-1)

La République démocratique du Congo a concédé une courte défaite (1-0) face à la Colombie, mardi, lors de la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe du Monde de la FIFA 2026. Malgré un match courageux et une prestation remarquable de son gardien Lionel Mpasi, les Léopards ont fini par céder en fin de rencontre sur une réalisation de Daniel Muñoz.

Dès les premières minutes, les Congolais ont montré leurs intentions. Edo Kayembe a notamment tenté sa chance dès l'entame de la rencontre, sans toutefois trouver le cadre. Cette alerte a rapidement réveillé la Colombie, qui a pris le contrôle du ballon et multiplié les offensives.

Face aux assauts sud-américains, Lionel Mpasi s'est illustré comme l'homme du match côté congolais. Le portier du Havre AC a enchaîné les arrêts décisifs devant Jhon Arias, James Rodríguez, Johan Mojica ou encore Luis Díaz, permettant à son équipe de rester dans la partie malgré la domination adverse.

Au retour des vestiaires, le scénario est resté inchangé. La Colombie a continué à pousser tandis que la RDC s'est montrée disciplinée et dangereuse en contre-attaque. Samuel Moutoussamy puis Yoane Wissa ont ainsi tenté d'inquiéter le gardien colombien Camilo Vargas, sans parvenir à concrétiser.

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Alors que les Léopards semblaient capables de préserver le point du match nul, la sélection sud-américaine a finalement trouvé l'ouverture. À la 76e minute, Daniel Muñoz a repris un service de Juan Quintero, sa tentative déviée trompant cette fois Lionel Mpasi pour offrir l'unique but de la rencontre à la Colombie.

Malgré ce coup du sort, les hommes de Sébastien Desabre n'ont jamais renoncé. Dans les derniers instants, Chancel Mbemba, monté aux avant-postes, a même failli arracher l'égalisation, mais sa puissante frappe a été repoussée par Vargas.

Cette défaite complique la situation de la RDC dans le groupe, sans toutefois anéantir ses ambitions. Après avoir tenu le Portugal en échec lors de son premier match (1-1), les Congolais conservent toutes leurs chances de qualification pour la phase à élimination directe.

Le prochain rendez-vous face à l'Ouzbékistan s'annonce désormais décisif. Une victoire permettrait aux Léopards de se rapprocher considérablement d'une place au tour suivant et de poursuivre leur parcours mondial. Malgré le revers contre la Colombie, la prestation affichée, notamment sur le plan défensif, laisse entrevoir des motifs d'espoir pour la suite de la compétition.

La RDC jouera donc son avenir dans cette Coupe du Monde samedi, avec l'ambition de transformer ses efforts en résultats et de continuer à faire rêver tout un peuple.

Ce texte est rédigé dans un format proche de celui d'un quotidien sportif ou d'une agence de presse, avec un accent mis sur la résistance des Léopards et les perspectives de qualification malgré la défaite.