Afrique: Mondial 2026 - Le Maroc et l'Afrique du Sud en seizièmes

Les Bafana Bafana, fous de joie après leur qualification pour les seizièmes de finale de la Coupe du Monde 2026.

L'Afrique du Sud et le Maroc ont validé leur qualification pour les seizièmes de finale de la Coupe du monde en s'imposant lors de leur dernier match de poule, mercredi.

Le Maroc a battu Haïti (4-2) dans le groupe C, à Atlanta, aux États-Unis. Les Marocains terminent en tête du groupe avec le Brésil, les deux équipes comptant le même nombre de points, mais le Maroc devance la Seleção à la différence de buts (+5 contre +3).

L'Afrique du Sud a également assuré sa qualification en s'imposant face à la Corée du Sud (1-0). Les Sud-Africains prennent la deuxième place du groupe A avec quatre points, derrière le Mexique, qui a réalisé un sans-faute avec neuf points.

Le Sénégal a rejoint Toronto (Canada) cet après-midi et disputera son dernier match de groupe contre l'Irak, vendredi à 19h GMT.

L'équipe nationale du Sénégal, actuellement troisième du groupe I avec zéro point, derrière la France, l'Irak et la Norvège, tentera d'arracher sa qualification vendredi à Toronto face aux Lions de Mésopotamie.

Les Lions du Sénégal devront s'imposer largement contre l'Irak et espérer des résultats favorables dans les autres groupes pour valider leur qualification en seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026.

Le destin du Sénégal dépendra donc à la fois de sa performance face à l'Irak et des résultats enregistrés dans les autres groupes, qui pourraient lui permettre de figurer parmi les huit meilleurs troisièmes qualifiés pour les seizièmes de finale.