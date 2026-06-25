Afrique: Mondial 2026 - Au bout d'un match fou, le Maroc renverse Haïti (4-2) et file en 16es de finale

Quelle rencontre incroyable à l'Atlanta Stadium ! Bousculés comme rarement par une vaillante et surprenante sélection d'Haïti, les Lions de l'Atlas ont dû puiser dans leurs ressources pour s'imposer 4 buts à 2 lors de l'ultime journée du Groupe C. Menés à deux reprises, les hommes de Mohamed Ouahbi ont finalement fait parler leur expérience et leur puissance offensive pour arracher leur billet pour les seizièmes de finale de la Coupe du Monde 2026.

Une première période totalement folle et le piège haïtien

Attendus pour valider leur ticket pour le tableau final, les Marocains ont été cueillis à froid par le réalisme des Grenadiers devant plus de 68 000 spectateurs. Dès la 10e minute de jeu, sur un centre bien ajusté de Jean-Kévin Duverne, l'attaquant haïtien Lenny Joseph a poussé le gardien Yassine Bounou à détourner malencontreusement le cuir dans ses propres filets. Mené 0-1, le Maroc a immédiatement accentué sa pression sur la cage de Johny Placide, auteur de plusieurs interventions décisives.

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La délivrance est d'abord venue du capitaine Achraf Hakimi. À la 39e minute, après un mouvement initié par Bilal El Khannouss, le latéral droit s'est montré opportuniste pour égaliser (1-1). Mais la joie du clan marocain fut de très courte durée. À peine quatre minutes plus tard, l'attaquant haïtien Wilson Isidor a déclenché une frappe pure en pleine lucarne, redonnant l'avantage à Haïti (1-2) avec ce qui restera comme l'un des plus beaux buts du début du tournoi. Juste avant la pause (45e+1), Ismael Saibari a remis les deux sélections à égalité d'une reprise précise, signant son troisième but de la compétition.

Le coaching gagnant de la seconde période

Au retour des vestiaires, le sélectionneur national a procédé à des ajustements décisifs à la 69e minute, injectant du sang neuf en attaque. Ces changements ont redonné de l'allant aux Lions de l'Atlas, face à un bloc haïtien qui a progressivement fléchi sous l'intensité physique.

Le break s'est dessiné à la 78e minute. Tout juste entré en jeu, l'attaquant Soufiane Rahimi a profité d'un ballon mal renvoyé pour placer une frappe légèrement déviée qui a trompé Placide, donnant l'avantage au Maroc pour la première fois du match (3-2). En toute fin de rencontre, à la 89e minute, le jeune Gessime Yassine a définitivement scellé le sort de la partie en poussant au fond des filets un centre en retrait parfait de Rahimi. Après révision de la VAR, le but a été validé, délivrant le public marocain.

Deuxième place du Groupe C et cap sur le Mexique

Grâce à ce succès renversant (4-2), le Maroc termine à la deuxième place du Groupe C avec le même nombre de points que le Brésil, qui conserve la tête à la différence de buts après sa victoire parallèle face à l'Écosse (3-0). Élu homme du match avec un but et une passe décisive, Achraf Hakimi a salué l'état d'esprit du groupe face à un match piège.

Les Lions de l'Atlas s'envolent ainsi pour les seizièmes de finale de la compétition. Ils disputeront leur prochain match à élimination directe le lundi 29 juin 2026 au stade de Monterrey, au Mexique, face au premier du Groupe F. Haïti quitte le tournoi la tête haute, en ayant marqué les esprits par son audace et sa combativité.