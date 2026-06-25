Cote d'Ivoire: Les Éléphants s'offrent une qualification historique au Mondial 2026

La Côte d'Ivoire poursuit son parcours dans la Coupe du monde 2026. Vainqueurs de Curaçao (2-0), les Éléphants ont validé leur qualification pour les seizièmes de finale en terminant à la deuxième place du groupe E. Une première dans l'histoire de la sélection ivoirienne, qui disputera pour la première fois un match à élimination directe en Coupe du monde.

Au coup d'envoi, un simple match nul suffisait aux hommes d'Emerse Faé pour décrocher leur billet. Ils ont finalement fait mieux en s'imposant avec autorité face à une équipe de Curaçao combative, mais trop limitée pour empêcher les Ivoiriens d'atteindre leur objectif.

Les Éléphants ont rapidement pris les commandes de la rencontre. À la suite d'une récupération haute, Yan Diomandé a fait la différence sur le côté gauche avant de servir idéalement Nicolas Pépé, qui n'a laissé aucune chance au gardien Eloy Room pour ouvrir le score. Déjà décisif dans l'animation offensive, Diomandé s'est ensuite illustré par une nouvelle passe en retrait qu'Amad Diallo n'a pas réussi à convertir. Les Ivoiriens ont continué à pousser, sans toutefois parvenir à faire le break avant la pause.

Après la défaite concédée dans les derniers instants face à l'Allemagne (2-1) lors de la précédente journée, la réaction ivoirienne était attendue. Elle est finalement intervenue avec sérieux et maîtrise, même si Curaçao n'a jamais renoncé.

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Au retour des vestiaires, la Vague Bleue s'est montrée plus entreprenante et a failli revenir au score sur une frappe lointaine de Sherel Floranus. Mais les Éléphants ont rapidement repris le contrôle. Peu après l'heure de jeu, Ibrahim Sangaré a parfaitement lancé Nicolas Pépé dans la profondeur. L'attaquant ivoirien a ensuite signé un doublé grâce à une frappe enroulée qui a définitivement mis son équipe à l'abri.

En fin de rencontre, Curaçao a tenté de réduire l'écart, mais Yahia Fofana s'est montré vigilant pour préserver sa cage inviolée. Malgré l'élimination, les joueurs caribéens quittent la compétition avec une prestation courageuse, après avoir notamment décroché le premier point de leur histoire dans un Mondial lors de la précédente journée.

Grâce à ce succès, la Côte d'Ivoire termine deuxième du groupe E et poursuit son aventure dans la compétition. Les Éléphants retrouveront mardi à Dallas le deuxième du groupe I. Leur futur adversaire dépendra du résultat de la rencontre entre la Norvège et la France : un succès français ou un match nul enverrait les Scandinaves sur leur route, tandis qu'une victoire norvégienne offrirait aux Ivoiriens un duel face aux Bleus.

Cette qualification marque une étape importante pour le football ivoirien. Pour la première fois de son histoire, la Côte d'Ivoire disputera un match de la phase à élimination directe d'une Coupe du monde, avec l'ambition de prolonger encore un peu plus son aventure américaine.