Afrique: Mondial 2026 - La Tunisie quitte la compétition sans le moindre point

Actu foot
Equipe Tunisienne
26 Juin 2026
allAfrica.com
Par Mame Maïmouna Sy

La Tunisie a bouclé son parcours à la Coupe du Monde 2026 sur une troisième défaite en autant de rencontres. Battus 3-1 par les Pays-Bas à Kansas City, les Aigles de Carthage quittent le tournoi sans avoir réussi à inverser une dynamique négative, malgré l'arrivée d'Hervé Renard à la tête de la sélection.

Déjà éliminés avant cette dernière journée du groupe F, les Tunisiens espéraient terminer leur campagne sur une note positive. Ils ont pourtant rapidement vu leurs espoirs s'envoler face à une équipe néerlandaise supérieure dans la maîtrise du jeu et l'efficacité offensive.

Le début de rencontre avait pourtant laissé entrevoir un scénario différent. Dès la deuxième minute, Ismaël Gharbi s'est procuré une énorme occasion d'ouvrir le score, mais Bart Verbruggen a remporté son duel. Un tournant, puisque les Pays-Bas ont immédiatement puni cette occasion manquée.

Sous la pression de Donyell Malen, Ellyes Skhiri a dévié un centre dans ses propres filets, offrant l'ouverture du score aux Oranje. Quelques instants plus tard, Brian Brobbey a doublé la mise en concluant une action collective initiée par une longue ouverture de Virgil van Dijk. Dominés dans tous les secteurs, les Tunisiens ont souffert jusqu'à la pause, tandis que les Néerlandais multipliaient les occasions sans parvenir à aggraver le score.

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Au retour des vestiaires, la Tunisie a affiché un visage plus combatif. Plus agressifs dans les duels, les hommes d'Hervé Renard ont été récompensés à l'heure de jeu lorsque Hazem Mastouri a repris de la tête un corner parfaitement tiré par Hannibal Mejbri pour réduire l'écart.

Ce sursaut est toutefois resté sans lendemain. Après une frappe de Tijjani Reijnders sur la barre transversale, Jan Paul van Hecke a définitivement mis les Pays-Bas à l'abri en inscrivant le troisième but néerlandais, scellant le sort de la rencontre.

Cette ultime défaite vient conclure une campagne mondiale particulièrement décevante pour la Tunisie. Avec trois revers en trois matches, les Aigles de Carthage quittent la compétition sans le moindre point et avec un bilan insuffisant pour espérer rivaliser avec les meilleures nations.

L'arrivée d'Hervé Renard n'aura pas permis de provoquer l'électrochoc attendu. Malgré quelques séquences encourageantes, notamment en seconde période face aux Pays-Bas, le technicien français n'a pas réussi à redonner suffisamment de solidité défensive ni d'efficacité offensive à une sélection en difficulté tout au long du tournoi.

De leur côté, les Pays-Bas confirment leur statut de leaders du groupe F. Solides et appliqués, les hommes de Ronald Koeman terminent en tête de leur poule et retrouveront le Maroc en seizièmes de finale, avec l'ambition de poursuivre leur parcours dans cette Coupe du Monde 2026.

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