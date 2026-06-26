Cameroun: Faux décrets à la CRTV - Manipulation politique ou tentative de putsch ?

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Tentative de diffusion de faux décrets présidentiels à la CRTV, arrestation d'un suspect, mais le professeur Jean Bahebeck dénonce une "mise en scène" destinée à détourner l'attention des véritables enjeux sociopolitiques du Cameroun.

Le Cameroun a-t-il vraiment frôlé la catastrophe institutionnelle ? Ou assiste-t-on à une gigantesque opération de diversion ? Il y a quelques jours, un homme se présente au siège de la CRTV à Mballa II, à Yaoundé, une enveloppe scellée à la main. À l'intérieur : deux décrets présidentiels, visuellement irréprochables, annonçant la nomination d'un vice-président de la République et la formation d'un nouveau gouvernement. Sauf que ces décrets sont faux. Ou peut-être pas. La vérité, personne ne la connaît vraiment.

L'affaire, rapportée par le journaliste Polycarpe Essomba, a tout d'un thriller politique. Un inconnu qui s'introduit dans les locaux de la télévision d'État avec des documents qui auraient pu faire basculer le pays. Un journaliste, Aimé Robert Bihina, qui, par instinct professionnel, choisit de douter. Un directeur général, Charles Ndongo, qui doit appeler Genève pour vérifier auprès de l'entourage du chef de l'État. Un pays à deux doigts du chaos.

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Mais voilà que le professeur Jean Bahebeck, médecin, universitaire et figure politique camerounaise, brouille les cartes. Dans une déclaration qui secoue déjà la toile, il affirme : "L'incident qui s'est produit à la CRTV semble trop beau pour être vrai et relève probablement d'une mise en scène visant à détourner l'attention de l'opinion publique." Alors, complot ou complot ? Manipulation ou putsch ? Enquête sur une affaire qui divise déjà le Cameroun.

Le choc : un homme, une enveloppe, un pays suspendu

Un homme, identifié comme John Adriel Sitchom Kuaté, franchit les grilles du siège de la CRTV. Dans son porte-documents : un pli fermé contenant deux décrets présidentiels. Le premier nomme un vice-président de la République. Le second annonce un remaniement ministériel majeur. Les documents sont d'une qualité troublante : sceaux officiels de la Présidence, signature attribuée à Paul Biya, mise en page irréprochable. Rien ne les distingue, à première vue, de vrais décrets. L'objectif est simple : faire lire ces textes au journal parlé de 17 heures sur les ondes de la radio nationale.

Le réflexe : un journaliste qui doute

C'est là que l'histoire bascule. Aimé Robert Bihina, journaliste à la CRTV, reçoit l'enveloppe. Il l'ouvre. Il lit. Et quelque chose cloche. Pas de système de vérification sophistiqué. Pas de protocole numérique. Juste un homme, son expérience, et un doute. Il alerte sa hiérarchie. Le directeur général Charles Ndongo est saisi. Mais pour confirmer l'authenticité des décrets, il doit appeler Genève, où séjourne le chef de l'État. L'entourage présidentiel dément : Paul Biya n'a rien signé. Le plan échoue. Le suspect est arrêté. Le Cameroun a frôlé le pire.

Ce que révèle l'incident : la fragilité des institutions

Mais au-delà du fait divers, l'affaire révèle des failles béantes dans l'appareil d'État camerounais. Un circuit de vérification inexistant. Dans tout État doté d'institutions fonctionnelles, l'authentification d'un décret présidentiel repose sur des circuits internes formalisés, des registres de transmission, des codes de vérification. Au Cameroun en 2026, le premier rempart contre un faux acte d'État est la mémoire professionnelle d'un journaliste et la disponibilité de l'entourage d'un chef d'État joignable à l'étranger.

Une improvisation heureuse. Comme le souligne une analyse, l'incident révèle une administration qui a externalisé sa capacité de discernement à une seule source : la parole du Président. Quand cette parole est absente ou inaccessible, le système se grippe.

Le saut qualitatif de la désinformation. On passe de l'ère artisanale (le faux PDF partagé sur WhatsApp) à une phase opérationnelle quasi militaire : infiltration physique, imitation des sceaux de la République, ciblage du cœur des médias d'État. La manipulation de l'information est devenue une arme de subversion à part entière.

Ce qui aurait pu arriver : sept scénarios catastrophe

Les conséquences potentielles de cette tentative sont vertigineuses : Premier scénario : le fait accompli. La CRTV est, dans l'imaginaire collectif camerounais, la voix de l'État. Si ce faux décret avait été lu à 17 heures, l'opinion publique n'aurait pas attendu un démenti. Deuxième scénario : la guerre de clans. Le poste de vice-président, créé par la révision constitutionnelle d'avril 2026, est désormais le poste de succession automatique. Nommer quelqu'un à ce poste, même par fraude, aurait désigné un héritier présumé, humiliant les prétendants en place.

Troisième scénario : le chaos administratif. Des ordres contradictoires, des prises de position précipitées, des responsables se positionnant en fonction d'une information fausse. Quatrième scénario : la transition non maîtrisée. Si le décret annonçait un vice-président, certains auraient pu en déduire que le président Biya avait quitté le pouvoir. Cinq autres scénarios, tout aussi alarmants, sont envisagés par les analystes : réactions internationales, durcissement du régime, crise de succession ouverte, déstabilisation des forces de sécurité, et effondrement de la confiance publique.

La contre-offensive de Bahebeck : "trop beau pour être vrai"

C'est dans ce contexte que le professeur Jean Bahebeck entre en scène. Médecin, universitaire, chirurgien orthopédiste formé en France, membre de l'Union des populations du Cameroun (UPC), il intervient régulièrement dans les médias. C'est aussi un candidat déclaré à la présidentielle d'octobre 2025. Un homme qui n'a pas sa langue dans sa poche.

Sa déclaration est sans équivoque :

"L'incident qui s'est produit à la CRTV semble trop beau pour être vrai et relève probablement d'une mise en scène visant à détourner l'attention de l'opinion publique. Si cela était réel, le pays serait en état de panique avec un dispositif sécuritaire renforcé et un couvre-feu imposé. Il est important de se rappeler que le Cameroun dispose de l'un des meilleurs services de renseignements au monde. Ne nous laissons pas distraire alors que les véritables enjeux sociopolitiques sont ailleurs."

Son argumentation repose sur plusieurs piliers :

L'absence de réaction sécuritaire. Si la tentative avait été crédible, un couvre-feu et un dispositif sécuritaire renforcé auraient été déployés. La supériorité des services de renseignement camerounais. Comment un simple individu aurait-il pu approcher la CRTV avec des faux décrets sans être détecté ? La diversion. L'attention du public est détournée des "véritables enjeux sociopolitiques".

Ce que disent les faits : l'enquête continue

Les éléments factuels disponibles sont les suivants :

Un suspect arrêté. John Adriel Sitchom Kuaté est actuellement entre les mains des enquêteurs. Selon les premières informations, il est sorti d'une école de mines, contractuel d'administration et appartient à une église de réveil.

Des questions sans réponses. S'agissait-il d'une initiative individuelle, d'une tentative de manipulation de l'information ou d'une opération impliquant d'autres acteurs ?

Des tensions politiques réelles. L'incident s'inscrit dans une séquence politique précise : le 31 décembre 2025, Paul Biya annonce un remaniement ministériel. Six mois plus tard, rien n'a changé. La succession est un vide organisé qui attire tous les prédateurs.

Ce que disent les analyses : deux hypothèses s'affrontent

L'hypothèse du test. Évaluer la réactivité, le niveau de vigilance et le temps de confirmation des médias d'État et des services de renseignement. La bataille pour l'incarnation. La structure de la Vice-Présidence existe, mais la case reste vide. Celui qui contrôle le décret de nomination contrôle la succession. Une troisième hypothèse, plus audacieuse, est avancée par certains analystes : et si ces décrets étaient authentiques ? Le scénario ne relèverait plus alors de la cybercriminalité, mais du séisme institutionnel.