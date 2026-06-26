Afrique: Mondial 2026 - Le Sénégal nourrit l'espoir après son large succès face à l'Irak

Le Sénégal fait le travail contre l’Irak et rêve toujours des 16es de finale

Le Sénégal a rempli sa part du contrat. En s'imposant largement face à l'Irak (5-0), vendredi 26 juin à Toronto, lors de la troisième et dernière journée du groupe I de la Coupe du Monde 2026, les Lions de la Teranga ont signé leur première victoire dans le tournoi et préservent leurs chances de qualification pour les seizièmes de finale.

Après deux revers contre la France (3-1) puis la Norvège (3-2), les hommes de Pape Thiaw n'avaient qu'une seule option : gagner et soigner leur différence de buts pour espérer figurer parmi les huit meilleurs troisièmes des douze groupes. Mission accomplie, mais leur destin ne leur appartient plus totalement.

Les Sénégalais ont rapidement pris les commandes de la rencontre. Sur un corner frappé par Lamine Camara, une déviation d'Habib Diarra a permis à Abdoulaye Seck d'ouvrir le score et de lancer idéalement son équipe. Quelques minutes plus tard, l'Irak s'est retrouvé réduit à dix après l'expulsion de Rebin Sulaka, sanctionné pour une faute sur Sadio Mané qui filait vers le but.

Malgré plusieurs occasions d'Ismaïla Sarr, d'Ismail Jakobs et de Sadio Mané, le Sénégal n'a pas réussi à faire le break avant la pause. Le réalisme est finalement venu au retour des vestiaires.

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Profitant d'une perte de balle irakienne, Lamine Camara a parfaitement servi Ismaïla Sarr, auteur du deuxième but sénégalais. Entré en cours de jeu, Pape Gueye a ensuite donné une toute autre ampleur au succès des Lions en inscrivant un doublé, grâce à deux frappes lointaines. Iliman Ndiaye a parachevé la démonstration en clôturant le festival offensif d'une superbe réalisation.

Ce succès permet au Sénégal de terminer la phase de groupes avec trois points et une différence de buts nettement améliorée, un élément susceptible de peser dans le classement des meilleurs troisièmes. En revanche, cette victoire ne garantit pas une qualification immédiate.

Les Lions de la Teranga devront désormais patienter et suivre les résultats des derniers matchs des groupes G, H, J, K et L pour connaître leur sort. Le classement final des meilleurs troisièmes déterminera si leur parcours se poursuivra en phase à élimination directe ou s'arrêtera dès le premier tour.

L'Irak, battu pour la troisième fois en trois rencontres, termine à la dernière place du groupe I et quitte définitivement la compétition.