Afrique: Mondial 2026 - L'Afrique du Sud, première nation africaine éliminée des 16es de finale

FIFA
Le Canada écarte l'Afrique du Sud et file en huitièmes
28 Juin 2026
allAfrica.com
Par Mame Maïmouna Sy

L'aventure de l'Afrique du Sud à la Coupe du Monde 2026 s'est arrêtée dès les 16es de finale. Opposés au Canada ce dimanche au Stade de Los Angeles, les Bafana Bafana se sont inclinés sur le fil (1-0) et deviennent ainsi la première sélection africaine éliminée à ce stade de la compétition.

Face à une équipe canadienne entreprenante dès les premières minutes, les hommes d'Hugo Broos ont fait preuve de solidarité défensive. Malgré plusieurs occasions de Jonathan David, Derek Cornelius et Moïse Bombito, bien contenues par Ronwen Williams et sa défense, les Sud-Africains ont résisté durant toute la première période.

Au retour des vestiaires, la rencontre est restée longtemps fermée, avec peu d'occasions franches de part et d'autre. L'Afrique du Sud a tenté de se montrer dangereuse en contre, notamment par Oswin Appollis, tandis que le Canada a intensifié sa pression après l'entrée d'Alphonso Davies.

Alors que les deux équipes semblaient se diriger vers une prolongation, le Canada a trouvé la faille dans le temps additionnel. À la suite d'un ballon repoussé plein axe par la défense sud-africaine, Stephen Eustáquio a repris d'une demi-volée imparable pour offrir la victoire aux siens (90+2).

Grâce à ce succès, le Canada atteint les huitièmes de finale de la Coupe du Monde pour la première fois de son histoire et affrontera le vainqueur de la rencontre entre les Pays-Bas et le Maroc. De son côté, l'Afrique du Sud quitte la compétition avec des regrets après avoir longtemps tenu tête à son adversaire.

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