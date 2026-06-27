Sénégal: Mondial 2026 - Le Sénégal qualifié en 16es de finale de la coupe du monde

Les Lions peuvent enfin rugir. Au terme d'une soirée riche en émotions, le Sénégal a officiellement décroché son billet pour les 16es de finale de la Coupe du monde 2026.

Une qualification inespérée qui récompense la démonstration réalisée quelques heures plus tôt face à l'Irak (5-0), mais qui s'est jouée jusqu'aux dernières secondes sur les pelouses des autres groupes.

Après leur éclatant succès contre les Irakiens, les hommes de Pape Thiaw avaient rempli la première partie de leur mission. Restait désormais à attendre les résultats de leurs concurrents directs dans la course aux meilleurs troisièmes.

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Premier soulagement : l'Espagne a fait respecter la hiérarchie en s'imposant 1-0 face à l'Uruguay. Un résultat favorable qui maintenait le Sénégal dans la course. Mais tout se jouait encore au bout de la nuit lors du duel entre l'Égypte et l'Iran.

Les supporters sénégalais ont alors vécu une fin de soirée irrespirable. Alors que le score était de 1-1, l'Iran a cru tenir le but de la qualification en faisant trembler les filets. Pendant quelques instants, le rêve sénégalais semblait s'effondrer. Mais après intervention de l'assistance vidéo, l'arbitre Szymon Marciniak a finalement annulé le but pour une position de hors-jeu.

Un immense soulagement pour tout un peuple

Le score n'évoluera plus. L'Égypte arrache le match nul (1-1), un résultat suffisant pour permettre au Sénégal de conserver sa place parmi les meilleurs troisièmes du tournoi. Dans l'autre rencontre du groupe, la Belgique a largement dominé la Nouvelle-Zélande (5-1) et s'est emparée de la première place devant les Pharaons.

Cette qualification a des allures de miracle. Battus lors de leurs deux premières sorties face à la France puis à la Norvège, les Lions semblaient condamnés à une élimination prématurée. Mais leur spectaculaire réveil contre l'Irak, combiné à une succession de résultats favorables, leur ouvre finalement les portes de la phase à élimination directe.

Les Lions reviennent de très loin. Ils ont souffert, douté, attendu... avant d'être récompensés par un scénario que tout le Sénégal espérait. Plus qu'une qualification, c'est une véritable renaissance qui relance les ambitions de toute une nation dans ce Mondial 2026. Les Lions ont une chance de retrouver l'Angleterre de Harry Kane en 16es de finale, pour une revanche du huitième de finale de la Coupe du monde 2022, remporté par les Three Lions sur le score de 3-0. Pour cela, l'Angleterre devra terminer en tête du groupe L. Les Anglais affronteront le Panama, déjà éliminé et lanterne rouge de la poule.