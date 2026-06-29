Congo-Kinshasa: Ebola - Interdiction des rassemblements publics à Kinshasa, Tshopo, Bas-Uele et Haut-Uele

Le gouvernement interdit tous les rassemblements publics dans la ville-province de Kinshasa ainsi que dans les provinces de la Tshopo, du Haut-Uele et du Bas-Uele. Cette mesure vise à limiter la propagation du virus Ebola, selon un télégramme officiel du ministère de l'Intérieur.

La décision a été prise par le ministre de l'Intérieur, Jacquemain Shabani, à travers un communiqué adressé aux gouverneurs des provinces concernées samedi 27 juin.

Le ministre précise que cette restriction intervient dans un contexte de risque sanitaire accru lié à la circulation du virus Ebola dans certaines zones du pays.

Le gouvernement estime que la densité des mouvements de population, combinée à la proximité de provinces avec des foyers potentiels de l'épidémie, pourrait accélérer la transmission du virus.

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Meetings et marches publics suspendus

Le communiqué précise que toutes les formes de rassemblements de masse sont désormais interdites dans les quatre provinces concernées.

Sont notamment visés :

Les meetings politiques,

Les marches et manifestations publiques,

Ainsi que tout autre rassemblement susceptible de regrouper un grand nombre de personnes.

Pour les autorités, cette mesure vise avant tout à limiter les contacts physiques entre citoyens afin de freiner la propagation du virus.

L'opposition dénonce une décision « anticonstitutionnelle »

L'opposition qualifie cette décision d'anticonstitutionnelle, estimant qu'elle a été « fabriquée dans les laboratoires de l'UDPS », parti présidentiel auquel appartient le ministre de l'Intérieur.

Prince Epenge, porte-parole de la coalition Lamuka, affirme que cette mesure vise particulièrement la marche annoncée par la coalition C64, prévue le 8 juillet prochain, destinée à exprimer son désaccord face aux tentatives de modification de la Constitution par la majorité au pouvoir.

Cette révision constitutionnelle pourrait ouvrir la voie à un troisième mandat pour l'actuel président Félix Tshisekedi, dont le mandat en cours arrive officiellement à échéance en décembre 2028.