Afrique: Mondial 2026 - Le Maroc, premier pays africain qualifié en huitième de finale

Le Maroc qui a éliminé les Pays-Bas en seizièmes de finales après un match âprement disputé (1-1, 3-2 aux t.a.b), est la première équipe africaine à se qualifier en huitième de finale de cette 23e édition de la coupe du monde.

Les vice-champions d'Afriques ont été ultra dominateurs dans le jeu et dans les duels, mais ils ont été surpris par un but de Cody Gackpo à la 72e minute.

Les hommes du coach Mohamed Ouahbi ont poussé jusqu'à obtenir une égalisation méritée en toute fin de match par le défenseur Issa Diop monté aux avants postes (1-1)

Le score est resté le même jusqu'à la fin des prolongations.

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A la séance des tirs aux buts, les Lions de l'Atlas, demi-finalistes lors de la dernière édition, ont compté surtout sur leur portier Yassine Bonou, l'un des meilleurs spécialistes de l'exercice pour s'en sortir (3-2).

La rencontre s'est déroulée à l'Estadio de Monterrey, au Mexique.

Le Maroc affrontera samedi le Canada tombeur de l'Afrique du Sud dimanche.

Mardi et mercredi la Côte d'Ivoire et le Sénégal vont affronter respectivement la Norvège et la Belgique dans l'espoir de donner à l'Afrique d'autres places dans le top 16 mondial.