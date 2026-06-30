Afrique: Coupe du monde 2026 - Le pays élimine les Pays-Bas aux tirs au but après un match fou

Au terme d'un match qui a tenu toutes ses promesses, le Maroc s'est imposé face aux Pays-Bas à Monterrey. Menés après l'ouverture du score de Cody Gakpo, les Lions de l'Atlas ont trouvé les ressources pour égaliser dans le temps additionnel grâce à Issa Diop, avant de décrocher leur qualification lors de la séance de tirs au but. Les hommes de Mohamed Ouahbi affronteront le Canada en huitièmes de finale.

Le choc entre le Maroc et les Pays-Bas a tenu toutes ses promesses. Pourtant, l'enjeu a d'abord pris le pas sur le jeu à l'Estadio de Monterrey. Malgré deux énormes occasions coup sur coup d'El Aynaoui sur corner puis de Hakimi à l'extérieur de la surface (21e) et une grosse frappe de Van de Ven (44e), les 45 premières minutes ont surtout été marquées par un duel physique très intense entre les 22 acteurs. Tacles en retard, visage en sang (37e), l'arbitre de la rencontre, Wilton Sampaio, a dû s'employer à de nombreuses reprises.

Un match sous haute tension qui ne s'animera que par l'intermédiaire du capitaine des Lions de l'Atlas en seconde période. Lancé en profondeur par Ounahi, Hakimi choisit la frappe plutôt que le centre et voit sa frappe s'écraser sur la barre transversale (53e). En position d'ailier, le capitaine des Lions de l'Atlas sera à nouveau trouvé seul dans la profondeur quelques minutes plus tard. Le joueur du PSG file au but néerlandais avant d'être stoppé in extremis par Van de Ven. Un tacle superbe du défenseur de Tottenham, plein d'autorité et de sang-froid (56e).

Le Maroc puni, puis recompensé

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Pourtant, les efforts des marocains pour ouvrir le score vont être douchés par une contre-attaque éclair néerlandaise. Summerville est lancé en profondeur par Weghorst. L'ailier néerlandais, rattrapé par la patrouille dans la surface marocaine, parvient à décaler au sol sur Gakpo qui envoie une frappe lourde sous Bounou (72e). L'attaquant néerlandais qui a vécu un drame familial est en pleurs sur son but, félicité par tout le clan néerlandaise.

Finalement, ce n'est qu'à la 91e minute que les efforts marocains seront récompensés. Monté aux avants-postes, Issa Diop est à la réception d'un centre de Talbi et claque une tête à bout portant imparable pour arracher une prolongation. C'est à ce moment que Verbruggen, déjà énorme dans ce match, a décidé de sortir l'arrêt du tournoi. Trouvé dans la surface néerlandaise, Rahimi élimine son défenseur d'un crochet et se présente seul face au gardien de Brighton, qui réalise une parade sortie d'ailleurs pour détourner le ballon en corner.

Après une fin de match où aucune des deux équipes n'a souhaité s'exposer, c'est aux tirs au but que les deux équipes se sont départagées. Après de nombreux ratés de part et d'autres, c'est finalement Ismaël Saibari qui va délivrer tout un pays en marquant le dernier tir au but, synonyme de qualification pour les Lions de l'Atlas. Le Maroc retrouvera le Canada en huitièmes de finale.