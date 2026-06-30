Afrique de l'Est: Le Premier ministre Abiy échange avec le président somalien sur les relations bilatérales

29 Juin 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — Le Premier ministre Abiy Ahmed s'est entretenu aujourd'hui avec le président somalien Hassan Sheikh Mohamud dans le cadre de discussions bilatérales visant à consolider les relations économiques, la coopération en matière de sécurité et la stabilité de la région.

Cette réunion a mis en évidence les liens historiques qui unissent l'Éthiopie et la Somalie. Les deux chefs d'État ont insisté sur la nécessité d'approfondir leur coopération en s'appuyant sur la confiance réciproque, le respect mutuel et des intérêts partagés.

« J'ai eu des entretiens bilatéraux avec le président Hassan Sheik Mohamud de Somalie concernant les relations économiques, la sécurité et la stabilité régionale, dans un esprit de confiance et de respect mutuels », a écrit le Premier ministre Abiy sur sa page Facebook.

Rappelant les relations historiques et culturelles qui rapprochent les deux nations, le Premier ministre Abiy a affirmé : « L'Éthiopie et la Somalie partagent bien davantage que des frontières : elles partagent ce qu'elles ont de plus précieux, leur peuple et leur avenir commun ! »

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