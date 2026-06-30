Afrique de l'Est: La Somalie et l'Éthiopie signent leur rapprochement avec la visite du président somalien à Addis-Abeba

29 Juin 2026
Radio France Internationale
Par Marlène Panara

Le président somalien Hassan Sheikh Mohamoud a conclu lundi 29 juin une visite de deux jours à Addis-Abeba où il s'est entretenu avec le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed. Cette rencontre confirme le rapprochement des deux pays, après des mois de tensions.

C'est la quatrième fois, en six mois, que les deux dirigeants se rencontrent, signe du réchauffement des relations entre leurs deux pays.

Pendant des mois pourtant, la Somalie et l'Éthiopie - les deux pays partagent plus de 1 600 km de frontières - étaient à couteaux tirés en raison de l'accord signé, en 2024, entre le Somaliland - région autoproclamée indépendante de la Somalie - et Addis-Abeba. Le texte lui octroyait un accès à la mer Rouge.

Près d'un an plus tard, l'accord d'Ankara, conclu le 11 décembre 2024, entre Addis-Abeba et Mogadiscio, sous médiation turque, a finalement mis fin à la crise diplomatique. Cet accord a ouvert la voie à un accès à la mer directement négocié avec la Somalie, ce qui a permis la reprise progressive du dialogue entre les deux pays.

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À Addis-Abeba, d'après la présidence somalienne, il a été question de la stabilité régionale. Abiy Ahmed et Hassan Sheikh Mohamoud se sont notamment engagés à renforcer leur coopération dans la lutte contre le groupe terroriste al-Shabaab, sans plus de précisions.

Depuis 2006, l'Éthiopie apporte un soutien militaire à la Somalie et participe aussi aux missions de l'Union africaine contre le groupe jihadiste.

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