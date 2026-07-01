Afrique de l'Ouest: Toute la région est durement touchée

Les fortes pluies qui s'abattent sur l'Afrique de l'Ouest font des ravages. La Côte d'Ivoire déplore 59 morts après des inondations survenues dans le pays, selon le porte-parole du gouvernement Amadou Coulibaly, qui a fait cette annonce mercredi à l'issue d'un Conseil des ministres.

Les recherches se poursuivent et les autorités craignent que le bilan ne s'alourdisse.

Le Ghana voisin a également été durement touché. Au moins 12 personnes ont péri après que de larges pans du pays, dont la capitale Accra, ont été submergés par des précipitations exceptionnelles , les plus importantes enregistrées depuis plusieurs années, selon le président John Dramani Mahama.

Le Togo n'échappe pas à cette vague d'intempéries régionale. Des inondations significatives ont frappé le Grand Lomé en début de semaine, contraignant les autorités à déclencher le plan ORSEC. Si aucune perte en vie humaine n'avait été enregistrée à ce stade, les dégâts matériels sont importants et plusieurs quartiers de la capitale restent affectés.

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Ces épisodes pluvieux d'une intensité exceptionnelle, qui touchent simultanément plusieurs pays du golfe de Guinée, confirment la tendance à l'intensification des phénomènes climatiques extrêmes dans la sous-région -- un défi qui appelle des réponses structurelles urgentes en matière d'urbanisme, de drainage et de gestion des risques climatiques.