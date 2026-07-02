Cent cinquante startups ivoiriennes entament une nouvelle étape de leur développement avec l'ambition de séduire des investisseurs et de s'imposer sur les marchés internationaux.

Cdc-CI Capital et l'Agence emploi jeunes (Aej), en partenariat avec Plug and Play Tech Center, ont lancé, le mercredi 1er juillet 2026, la première session de formation des entreprises innovantes retenues dans le cadre de l'édition 2026 du Programme d'appui à l'écosystème des startups (Paes).

Mis en oeuvre sous l'impulsion du ministère de la Promotion de la jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique, le Paes ambitionne de renforcer durablement l'écosystème entrepreneurial ivoirien. Lancé le 28 mars 2026 par le ministre Mamadou Touré, le programme repose sur quatre axes majeurs : le renforcement des structures d'accompagnement et des experts, l'appui direct aux startups, le financement de l'amorçage et du prototypage, ainsi que la promotion de l'entrepreneuriat étudiant.

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Pendant plusieurs semaines, les 150 startups bénéficieront d'une formation complète portant sur les fondamentaux de la croissance entrepreneuriale. Les modules aborderont notamment l'idéation, la validation du modèle économique, la stratégie de commercialisation, la levée de fonds, l'exécution opérationnelle et la protection juridique. Des masterclass spécialisées seront également consacrées à des secteurs à fort potentiel tels que l'intelligence artificielle, la Fintech, la ClimaTech et l'AgriTech.

À l'issue de cette première phase, seules vingt startups seront sélectionnées pour un accompagnement intensif en vue de leur levée de fonds en Côte d'Ivoire. Les dix meilleures bénéficieront ensuite d'une immersion au Maroc, où elles rencontreront des investisseurs internationaux afin d'accélérer leur développement et leur ouverture vers de nouveaux marchés.

Au-delà de cet accompagnement, le Paes affiche déjà des résultats encourageants. Le Design Sprint Universitaire a permis de former 2 612 étudiants, dont 51 % de femmes, dans cinquante universités et grandes écoles réparties sur douze pôles régionaux.

De son côté, la Caravane Campus Startups a sensibilisé 9 024 jeunes dans neuf villes du pays au statut d'Étudiant-Entrepreneur. Parallèlement, trente-cinq experts et formateurs ont vu leurs compétences renforcées sur les méthodologies du Design Sprint, du vibe coding et du prototypage rapide.

À travers cette initiative, Cdc-CI Capital, l'Agence Emploi Jeunes et leur partenaire Plug and Play Tech Center réaffirment leur ambition commune de faire de la Côte d'Ivoire un pôle africain de référence en matière d'innovation et d'entrepreneuriat, capable de révéler une nouvelle génération de startups compétitives sur les marchés régionaux et internationaux.