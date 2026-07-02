Afrique du Sud: Premier bilan de la police après les manifestations anti-immigration

Selon les chiffres du gouvernement sud-africain, plus de 8 000 ressortissants étrangers ont fait l'objet d'une procédure de rapatriement à Beitbridge en moins de deux semaines. Ces départs font suite à plusieurs semaines de menaces et de violences liées aux manifestations anti-immigration. (Illustration)

La police a déjà annoncé avoir ouvert une enquête concernant la mort d'un ressortissant étranger qui aurait fait une chute mortelle d'un immeuble de Durban, se croyant pourchassé. Si la police a su contenir la plupart des cortèges de manifestants, de nombreux incidents ont bien eu lieu un à travers le pays, et cette violence xénophobe n'est pas terminée, puisque «March and March» prévoit d'organiser des manifestations tous les jeudis pour continuer de faire pression sur le gouvernement.

Au total, environ 300 marches anti-immigrations ont eu lieu en Afrique du Sud ce mardi. Au lendemain des manifestations, la lieutenant general Tebello Mosikili félicite les forces de l'ordre d'avoir évité l'embrasement.

« Bien que l'on dénombre des cas de criminalité opportuniste, d'individus qui ont cherché à exploiter la situation, leurs agissements n'ont pas remis en cause la stabilité générale du pays. Plus de 900 personnes ont été arrêtées au cours des opérations menées lors de la journée de mardi. La plupart des personnes arrêtés sont des personnes en situation irrégulière. D'autres ont été arrêté pour violences publiques ou encore vandalisme. Et les zones concernées font l'objet d'une surveillance constante. »

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Dans le quartier sensible d'Hillbrow par exemple, à Johannesburg, où la situation a rapidement dégénérée, l'armée, en soutient des forces de police, a été obligée d'investir les rues, notamment après des coups de feu. « Je peux confirmer que deux personnes ont été victimes d'une tentative de meurtre impliquant des coups de feu ; des arrestations ont suivi cet incident, qui s'est produit dans la journée de mardi, vers 14h30. »

Malgré les images de commerces saccagés, pour l'heure, on est loin des scènes de chaos de 2008, quand les violences xénophobes avaient fait 62 morts... Mais les manifestants anti-immigration prévoient désormais de descendre dans les rues tous les jeudis, et les forces de l'ordre restent sur le qui-vive.

La police mène actuellement une enquête pour meurtre dans le township d'Alexandra, à Johannesburg. Après la mort, par balle, d'un jeune « dans la nuit du 30 juin. » « Vers 20 h, des habitants se seraient mis à piller des commerces tenus par des ressortissants étrangers, lorsque des coups de feu ont été tirés, blessant mortellement une victime », précise la police dans un communiqué.