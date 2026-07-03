Congo-Kinshasa: L'OMS annonce un essai clinique sur deux traitements prometteurs pour la lutte contre Ebola au pays

X/@ONUinfo
RDC : l’épidémie d’Ebola s’étend, un essai clinique porteur d’espoir lancé
3 Juillet 2026
Gabonews (Libreville)
Par Albert Muanda

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) accélère la riposte contre Ebola Bundibugyo en République démocratique du Congo. Son directeur général, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a, lors d'un point de presse tenu ce mercredi 24 juin, annoncé le lancement imminent d'un essai clinique visant à tester deux antiviraux. Les deux molécules retenues pour cette étude sont l'anticorps monoclonal MBP134 et l'antiviral remdesivir.

A en croire l'OMS, les préparatifs sont finalisés et les premiers patients devraient être inclus dès la semaine prochaine, afin d'identifier des traitements capables de réduire la mortalité. Face à l'évolution préoccupante de l'épidémie, qui implique la souche rare et particulièrement virulente Bundibugyo, l'instance onusienne a franchi un cap décisif.

« Ces deux traitements feront l'objet de tests cliniques stricts, administrés de manière isolée puis en combinaison, dans le but d'observer leur efficacité à faire reculer le taux de létalité de la maladie. Nous exprimons notre gratitude envers les États-Unis et le laboratoire Gilead Sciences pour le don des doses indispensables à la réalisation de l'étude », a-t-il rassuré sur son compte X.

Pour garantir la sécurité et l'éthique de ce processus, l'essai clinique est chapeauté par une coalition d'experts de premier plan. Cette coalition regroupe : l'Institut national de recherche biomédicale (INRB) de la RDC, l'ONG humanitaire ALIMA et l'université d'Oxford.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La situation sur le terrain reste extrêmement tendue. Le directeur de l'OMS a indiqué avoir déployé plus de 500 lits déployés à travers les zones touchées. Ceci dans le cadre de son protocole thérapeutique innovant et de l'urgence face à la hausse significative des patients.

La communauté internationale fait face à une crise qui appelle à une mobilisation immédiate pour soutenir le système de santé local. Le directeur général de l'OMS a rappelé que l'épidémie continue de devancer les efforts de riposte. La région, déjà fragilisée par des décennies de conflits et des défis humanitaires structurels, complique le traçage des contacts et l'accès aux soins.

Lire l'article original sur Gabonews.

Tagged:
Copyright © 2026 Gabonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.