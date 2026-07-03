Congo-Kinshasa: L'OMS annonce un essai clinique sur deux traitements prometteurs pour la lutte contre Ebola au pays

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) accélère la riposte contre Ebola Bundibugyo en République démocratique du Congo. Son directeur général, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a, lors d'un point de presse tenu ce mercredi 24 juin, annoncé le lancement imminent d'un essai clinique visant à tester deux antiviraux. Les deux molécules retenues pour cette étude sont l'anticorps monoclonal MBP134 et l'antiviral remdesivir.

A en croire l'OMS, les préparatifs sont finalisés et les premiers patients devraient être inclus dès la semaine prochaine, afin d'identifier des traitements capables de réduire la mortalité. Face à l'évolution préoccupante de l'épidémie, qui implique la souche rare et particulièrement virulente Bundibugyo, l'instance onusienne a franchi un cap décisif.

« Ces deux traitements feront l'objet de tests cliniques stricts, administrés de manière isolée puis en combinaison, dans le but d'observer leur efficacité à faire reculer le taux de létalité de la maladie. Nous exprimons notre gratitude envers les États-Unis et le laboratoire Gilead Sciences pour le don des doses indispensables à la réalisation de l'étude », a-t-il rassuré sur son compte X.

Pour garantir la sécurité et l'éthique de ce processus, l'essai clinique est chapeauté par une coalition d'experts de premier plan. Cette coalition regroupe : l'Institut national de recherche biomédicale (INRB) de la RDC, l'ONG humanitaire ALIMA et l'université d'Oxford.

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La situation sur le terrain reste extrêmement tendue. Le directeur de l'OMS a indiqué avoir déployé plus de 500 lits déployés à travers les zones touchées. Ceci dans le cadre de son protocole thérapeutique innovant et de l'urgence face à la hausse significative des patients.

La communauté internationale fait face à une crise qui appelle à une mobilisation immédiate pour soutenir le système de santé local. Le directeur général de l'OMS a rappelé que l'épidémie continue de devancer les efforts de riposte. La région, déjà fragilisée par des décennies de conflits et des défis humanitaires structurels, complique le traçage des contacts et l'accès aux soins.