Congo-Kinshasa: Ebola - Démarrage d'un essai clinique d'un potentiel traitement contre la souche Bundibugyo

Un essai clinique a démarré, ce jeudi 2 juillet 2026, en République Démocratique du Congo (RDC), afin de tester un potentiel traitement contre la souche Bundibugyo du virus Ebola. Alors que l'épidémie continue de frapper le pays, et a déjà fait plus de 438 morts, l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) lance un appel aux patients atteints d'Ebola qui souhaiteraient contribuer aux essais.

L'essai clinique porte sur deux traitements et doit permettre d'évaluer un anticorps et un antiviral. L'étude est coordonnée par l'Institut national de recherche biomédicale de la RDC, avec le soutien d'une coalition de partenaires, dont l'OMS. Pour y parvenir, l'Organisation mondiale de la Santé et les autorités congolaises appellent les patients atteints d'Ebola à contribuer aux essais. Une première personne a été recrutée ce jeudi 2 juillet.

« Sous l'égide du gouvernement congolais, nous avons continué à renforcer notre réponse, affirme Tedros Ghebreyesus, directeur général de l'OMS. Des essais cliniques portant sur deux traitements ont débuté sur un premier patient. Les patients participant à l'essai bénéficieront de soins de soutien complets et d'un suivi attentif. Nous veillons également à ce qu'ils puissent accéder à ces deux médicaments si l'essai démontre leur efficacité. »

Eva Massy « Méfiance et violence »

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L'épidémie d'Ebola continue de s'étendre, avec une moyenne de 38 nouveaux cas confirmés par jour, au cours des deux dernières semaines. Et la riposte sanitaire continue de faire face à de sérieux défis, pointe Tedros Ghebreyesus, notamment « la méfiance et la violence ». « Cette semaine encore, un centre de traitement d'Ebola, situé dans la province d'Ituri, a été attaqué : deux personnes sont mortes, les locaux ont été incendiés et d'autres patients ont fui. Ces actes entravent les efforts à sauver des vies ».

Dix laboratoires peuvent désormais dépister le virus en RDC, et le suivi des contacts s'est amélioré, selon l'OMS, même s'il en reste encore de nombreux à identifier.