Le cortège du colonel Michaël Randrianirina a été suivi par deux drones, hier soir à Ivandry. Selon la présidence, une enquête est ouverte après cette menace contre le président de la Refondation de la République de Madagascar.

Le colonel Michaël Randrianirina, président de la Refondation de la République de Madagascar, a été directement menacé hier soir à Ivandry. Deux drones ont suivi son cortège vers 18 h 30, près du rond-point de La City, au moment où il traversait le quartier. Des témoins affirment avoir entendu de fortes détonations et vu la circulation brusquement interrompue par la police.

« Les policiers nous ont dit qu'il y avait une tentative de tir contre le président », raconte une passagère d'un bus. « Le véhicule s'est arrêté brusquement, nous avons vu une balle passer et nous nous sommes mis à prier, terrifiés», décrit-elle. « On a entendu dire qu'on voulait empêcher le président de passer », ajoute un passant, encore sous le choc, après avoir vu les forces de l'ordre tirer en l'air pour sécuriser la zone avant de poursuivre un bus suspect.

À haute altitude

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Dans un communiqué officiel, la présidence confirme que deux drones ont effectivement suivi le véhicule du colonel Randrianirina dans le secteur de La City. Les gardes du corps ont repéré les engins, mais ceux-ci évoluaient à haute altitude et ont pu s'éloigner rapidement.

Le cortège présidentiel a poursuivi sa route sans incident, et un seul drone a été aperçu à distance. Le président est arrivé sain et sauf à son domicile, où les mesures de sécurité ont été renforcées. Les autorités annoncent avoir ouvert une enquête afin de déterminer l'origine de cette tentative et d'identifier ses responsables, qualifiée de sérieuse menace contre la sécurité nationale.