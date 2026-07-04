Madagascar: Enquête ouverte après des survols de drones visant le président de la transition

À Madagascar, la présidence de la République annonce un nouvel incident autour du convoi du chef de l'État. Selon un communiqué officiel, deux drones ont survolé et suivi vendredi soir la voiture du colonel Michaël Randrianirina, à Antananarivo. La garde présidentielle a tenté d'abattre les appareils.

Dans un communiqué, la présidence évoque un nouvel incident. Vendredi soir à Antananarivo, deux drones ont suivi le convoi du colonel Michael Randrianirina. Les gardes ont ouvert le feu. Sans succès. Les appareils volaient trop haut.

Le président est arrivé à son domicile sain et sauf. La sécurité de sa résidence est en cours de renforcement. La veille, un premier drone a déjà suivi le convoi présidentiel avant de s'en éloigner.

Ce n'est pas le premier signalement de ce type. En avril 2026, la présidence avait déjà annoncé le survol de cinq drones au-dessus de la résidence présidentielle, qu'elle avait qualifié de tentative d'assassinat. Un mois plus tôt, treize personnes, dont un général, avaient été inculpées dans une affaire de complot présumé contre le chef de l'État. La présidence n'évoque pas l'origine des drones. Une enquête est en cours.