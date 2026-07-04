Afrique: Coupe du Monde 2026 - Le Maroc domine le Canada et rejoint les quarts de finale

Le Maroc poursuit son parcours historique à la Coupe du Monde de la FIFA 2026. Les Lions de l'Atlas se sont imposés avec autorité face au Canada (3-0), ce samedi, en huitièmes de finale, décrochant ainsi leur billet pour les quarts de finale.

Longtemps mis sous pression, les Marocains ont pourtant connu une première période délicate. Le Canada s'est montré entreprenant dès les premières minutes, multipliant les incursions offensives sous l'impulsion de Tani Oluwaseyi. Sollicité à plusieurs reprises, le gardien Yassine Bounou a réalisé plusieurs interventions décisives pour préserver le score. Le Maroc a également été contraint de composer avec la sortie sur blessure d'Ismael Saibari avant la pause.

Au retour des vestiaires, la rencontre a changé de visage. Plus tranchants et plus directs, les hommes de Mohamed Ouahbi ont trouvé l'ouverture à la 50e minute grâce à Azzedine Ounahi, auteur d'une frappe à ras de terre après un coup franc venu de la droite tiré délicatement par Hakimi.

Ce premier but a totalement inversé la dynamique. Maîtres du ballon, les Lions de l'Atlas ont progressivement étouffé des Canadiens moins inspirés offensivement. Profitant des espaces laissés par leurs adversaires, Ounahi a signé un doublé sur une contre-attaque parfaitement menée à dix minutes du terme, avant que Soufiane Rahimi ne scelle définitivement la victoire dans les derniers instants.

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Avec ce succès, le Maroc devient la première sélection africaine à valider son billet pour les quarts de finale de cette Coupe du Monde 2026. Les Lions de l'Atlas atteignent surtout ce stade de la compétition pour la deuxième fois de leur histoire, après leur parcours historique au Qatar en 2022, où ils étaient devenus la première nation africaine à accéder aux demi-finales d'un Mondial.

Le Maroc connaîtra son adversaire à l'issue de la rencontre entre la France et le Paraguay. Le quart de finale se disputera le 9 juillet à Boston.