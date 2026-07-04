Afrique: Mondial 2026 - Au bout de la nuit, le Cap-Vert frôle le hold-up du siècle face à l'Argentine

L’histoire du football mondial a bien failli s'écrire en lettres d'or pour le continent africain sur la pelouse du Hard Rock Stadium. Opposé au champion du monde en titre, le Cap-Vert a poussé l'Albiceleste dans ses retranchements les plus extrêmes, ne s'inclinant qu'au bout des prolongations (3-2) lors d'un seizième de finale d'anthologie. Menés au score, les Requins Bleus ont recollé deux fois grâce à une audace tactique et un mental d'acier, avant de céder sur un coup du sort tragique à la 111e minute.

L'acte de naissance du miracle cap-verdien

Dès l'entame du match, l'Argentine a tenté d'imposer son rythme de champion en titre. Le verrou mis en place par le sélectionneur Bubista a pourtant retardé l'échéance grâce à un alignement défensif impeccable. À la 29e minute, l'inévitable Lionel Messi est parvenu à faire sauter la banque : profitant d'un décalage d'Alexis Mac Allister, le capitaine argentin a décoché une frappe enveloppée à l'entrée de la surface de réparation, inscrivant son 20e but historique en phase finale de Coupe du monde.

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Là où beaucoup d'équipes auraient sombré, le Cap-Vert a fait preuve d'une résilience remarquable. Le portier Vozinha, âgé de 40 ans, s'est transformé en véritable muraille humaine en repoussant successivement trois face-à-face cruciaux face à Julián Álvarez et Lautaro Martínez. C'est sur cette base solide que les Requins Bleus ont amorcé leur révolte en seconde période. À la 59e minute, à la suite d'une récupération haute, Ryan Mendes a servi idéalement Deroy Duarte au point de penalty. Ce dernier ne s'est pas fait prier pour tromper Emiliano Martínez, déclenchant la stupeur chez les supporters ciel et blanc (1-1).

Une prolongation au scénario dantesque

Incapables de faire la décision avant le coup de sifflet final, les deux sélections se sont engagées dans une prolongation irrespirable. L'Argentine pensait avoir scellé le destin de la partie dès la 92e minute, lorsque le défenseur Lisandro Martínez a propulsé le ballon au fond des filets sur un coup de pied de coin (2-1).

C'était sans compter sur le grain de folie des Cap-verdiens. Entré en jeu un peu plus tôt, le latéral Sidny Lopes Cabral a mystifié la défense argentine à la 103e minute : repiquant dans l'axe, il a logé le cuir dans la lucarne opposée de "Dibu" Martínez, remettant les deux équipes à égalité dans une ambiance électrique (2-2).

La fin de la rencontre s'est avérée particulièrement cruelle pour le bloc africain. À la 111e minute, sur un énième corner botté par Lionel Messi et dévié au premier poteau par Cristian Romero, le défenseur Diney Borges, malchanceux, a contré le ballon dans ses propres filets. Malgré un ultime rush cap-verdien dans les dernières secondes, le score n'a plus évolué. L'Argentine file en huitièmes de finale pour affronter l'Égypte, tandis que le Cap-Vert quitte la compétition avec les honneurs de la planète football.