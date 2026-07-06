Ile Maurice: Jacob Zuma sous le feu des critiques après son apparition aux côtés d'Ajay Gupta en Inde

Une photographie récente ravive un scandale vieux de plus de dix ans en Afrique du Sud. L'ancien président, Jacob Zuma, s'est affiché fin juin 2026 dans un temple en Inde aux côtés d'Ajay Gupta, l'un des frères Gupta, hommes d'affaires accusés d'avoir orchestré, sous la présidence Zuma, un vaste système de captation de l'État sud-africain.

Cette rencontre a suscité une vive réaction de la ministre de la Présidence, Khumbudzo Ntshavheni, pour qui il est troublant qu'un ancien chef d'État puisse afficher ce geste, sans le moindre remords, envers des citoyens sud-africains ayant perdu des sommes considérables à cause des agissements des frères Gupta. Elle a ajouté que Jacob Zuma affichait par ailleurs son ambition de revenir un jour à la tête du pays, estimant que cela en disait long sur le personnage, et qu'il reviendrait aux Sud-Africains de trancher.

Jacob Zuma, aujourd'hui à la tête du parti MK, en opposition à l'ANC, avait été contraint de démissionner de la présidence en 2018. Le jour même de son départ, une perquisition avait visé les bureaux des frères Gupta, soupçonnés d'avoir détourné plusieurs milliards d'euros. Les deux hommes d'affaires d'origine indienne avaient alors quitté l'Afrique du Sud et restent, à ce jour, activement recherchés par les autorités de Pretoria.

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Autre conséquence possible de cette rencontre controversée : Jacob Zuma pourrait perdre les privilèges accordés aux anciens chefs d'État, notamment la prise en charge de ses frais de déplacement à l'étranger.