Afrique du Sud: Polémique après la rencontre entre Jacob Zuma et l'un des frères Gupta

5 Juillet 2026
Radio France Internationale
Par Valentin Hugues

L'ancien président Jacob Zuma - empêtré dans de nombreuses affaires de corruption - était dans un temple en Inde fin juin et s'est affiché aux côtés d'un des frères Gupta, connus pour leur rôle d'architectes de la capture d'État sous la présidence Zuma. Si le parti MK, nouveau parti de l'ancien président déchu, le défend et parle d'un déplacement privé autorisé, le gouvernement considère cette visite comme un affront.

C'est une visite qui nous ramène plus de dix ans dans le passé, quand sous la présidence Zuma, point d'orgue de la corruption généralisée, les frères Gupta sont accusés d'être les architectes de cette capture d'État.

Alors, cette photo récente de Jacob Zuma aux côtés d'Ajay Gupta est un affront selon la ministre de la Présidence Khumbudzo Ntshavheni. « Il est très inquiétant qu'un ancien président puisse, ouvertement et sans aucun remords, faire un doigt d'honneur aux Sud-Africains qui ont perdu tellement d'argent à cause des frères Gupta. Et il ajoute qu'il souhaite diriger à nouveau ce pays ! Cela montre bien quel genre de personne il est, et c'est aux Sud-Africains d'en juger. »

Des frères Gupta toujours recherchés par l'Afrique du Sud

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Parce que lors de cette visite en Inde, l'ancien président, aujourd'hui chef de file du MK, opposant à l'ANC, a aussi affiché ses ambitions présidentielles. En 2018, il avait été forcé de quitter le pouvoir. Le jour de sa démission, une descente de police avait eu lieu dans les bureaux des protégés du président déchu, les frères Gupta - accusés d'avoir détourné plusieurs milliards d'euros. Les hommes d'affaires d'origine indienne avaient fui le pays et sont toujours recherchés par Pretoria.

Après cette rencontre en Inde, Jacob Zuma pourrait bien perdre ses privilèges d'ancien président, qui comprennent la prise en charge de ses frais de déplacement à l'étranger.

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