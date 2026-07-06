Afrique: Mondial 2026 - L'Argentine met à l'épreuve les ambitions de l'Égypte dans un duel entre géants continentaux

Huambo — L'Argentine, championne du monde en titre, et l'Égypte, nation la plus titrée de la Coupe d'Afrique des nations (CAN), s'affronteront mardi à Atlanta, aux États-Unis, pour une place en quarts de finale de la Coupe du monde de football 2026, dans ce qui s'annonce comme un duel entre deux grandes puissances continentales.

La rencontre est programmée à 17h00 au Mercedes-Benz Stadium, enceinte de 75 000 places, et figure parmi les affiches les plus attendues des huitièmes de finale, en opposant deux sélections dominatrices sur leurs continents respectifs.

D'un côté, l'Argentine, détentrice du record de victoires en Copa América avec 16 titres, triple championne du monde et tenante du titre mondial. De l'autre, l'Égypte, nation la plus titrée de la Coupe d'Afrique des nations avec sept sacres, qui ambitionne de renforcer la présence africaine parmi les huit meilleures équipes du tournoi.

La rencontre revêt également une dimension particulière en raison des retrouvailles entre Lionel Messi et Mohamed Salah, deux figures majeures du football mondial et leaders de leurs sélections respectives. L'Albiceleste entend défendre le titre conquis au Qatar, tandis que les Pharaons visent le plus grand exploit de leur histoire en Coupe du monde.