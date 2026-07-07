Afrique: Mondial 2026 - L'Égypte échoue après avoir longtemps fait vaciller l'Argentine

L'Égypte est passée tout près d'un exploit retentissant. Opposés aux champions du monde argentins en huitièmes de finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, les Pharaons ont finalement été renversés (3-2), au terme d'un scénario cruel qui a vu les Sud-Américains revenir de deux buts de retard dans les dernières minutes.

Dès le coup d'envoi, les hommes de Hossam Hassan ont affiché leurs ambitions. Sans complexe face aux tenants du titre, ils ont imposé un pressing intense, de la vitesse dans les transitions et une grande discipline tactique. Cette entame convaincante a rapidement été récompensée lorsque Yasser Ibrahim a ouvert le score d'une tête croisée à la suite d'un corner parfaitement exécuté.

Loin de se laisser déstabiliser par les offensives argentines, les Pharaons ont pu compter sur un Mostafa Shobeir impérial. Le gardien égyptien s'est illustré en repoussant un penalty de Lionel Messi avant de multiplier les arrêts décisifs face à Alexis Mac Allister et Julián Álvarez, permettant à son équipe de conserver son avantage à la pause.

Au retour des vestiaires, l'Égypte a adopté une approche plus prudente, privilégiant un bloc défensif compact afin de contenir les assauts de l'Albiceleste. Ce choix tactique a longtemps porté ses fruits. Les Argentins ont monopolisé le ballon, mais se sont heurtés à une défense disciplinée et à un gardien toujours aussi inspiré.

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Mieux encore, les Égyptiens ont cru faire le break à l'heure de jeu sur une contre-attaque conclue par Mostafa Ziko, avant que le but ne soit annulé pour une faute signalée en amont de l'action. Les Pharaons n'ont toutefois pas baissé les bras et, quelques minutes plus tard, une nouvelle transition parfaitement menée a permis à Ziko de doubler la mise (2-0), laissant entrevoir un exploit historique.

Mais l'expérience et la qualité individuelle de l'Argentine ont fini par faire la différence. Portée par Lionel Messi, auteur d'une passe décisive puis d'un but, l'Albiceleste a réduit l'écart avant d'égaliser dans une fin de match complètement relancée. Enzo Fernández a ensuite inscrit le but de la victoire au terme d'une contre-attaque éclair, scellant une remontée spectaculaire des champions du monde.

La fin de rencontre a toutefois laissé un goût amer dans le camp égyptien. Plusieurs décisions arbitrales ont suscité l'incompréhension des joueurs et du staff des Pharaons, notamment des avertissements jugés sévères par les Égyptiens ainsi que certaines interventions de l'arbitre qui ont alimenté les contestations dans les derniers instants.

Malgré cette élimination, l'Égypte quitte la compétition avec les honneurs. Pendant plus d'une heure, les Pharaons ont fait vaciller les champions du monde grâce à une prestation collective de haut niveau, mêlant intensité, rigueur tactique et efficacité offensive. Un match qui restera comme l'une des performances les plus abouties de leur parcours, malgré une issue particulièrement cruelle.