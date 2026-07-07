Ethiopie: Les ministres des Affaires étrangères du pays et de la Russie se sont entretenus

Addis Ababa — Le ministre des Affaires étrangères, Gedion Timothewos, et son homologue russe, Sergueï Lavrov, se sont entretenus aujourd'hui.

Le ministre des Affaires étrangères Lavrov effectue actuellement une visite officielle en Éthiopie.

À cette occasion, Gedion a souligné que l'amitié de longue date entre l'Éthiopie et la Russie s'étend sur plusieurs générations et continue de constituer un fondement solide pour les relations bilatérales entre les deux pays.

Selon le ministère des Affaires étrangères, les ministres ont échangé leurs points de vue sur des questions régionales et mondiales d'intérêt commun.

Au-delà des liens politiques et diplomatiques de longue date entre les deux pays, les ministres ont également discuté des moyens de renforcer davantage la coopération bilatérale dans les domaines du commerce, de l'investissement et du transfert de technologies.

Les deux parties ont en outre souligné l'importance de renforcer la coopération au sein des instances diplomatiques multilatérales, notamment le BRICS, et ont réaffirmé leur engagement à coordonner plus étroitement leurs actions sur les questions d'intérêt commun.