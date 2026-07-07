Ethiopie: Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, arrive à Addis-Abeba pour une visite officielle de travail

Addis Ababa — Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, est arrivé lundi soir à Addis-Abeba pour une visite officielle de travail, soulignant ainsi le renforcement des relations diplomatiques entre la Russie et l'Éthiopie dans un contexte géopolitique mondial en pleine évolution.

À son arrivée à l'aéroport international Bole d'Addis-Abeba, M. Lavrov a été accueilli par l'ambassadeur Meles Alem, directeur général des affaires européennes et américaines au ministère éthiopien des Affaires étrangères.

Cette visite devrait donner lieu à des discussions de haut niveau axées sur le renforcement des relations bilatérales, l'élargissement de la coopération commerciale et économique, ainsi que l'approfondissement de la collaboration sur des questions régionales, continentales et mondiales d'intérêt commun.

Elle souligne également l'engagement des deux pays à faire progresser davantage leur partenariat diplomatique de longue date.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La visite de M. Lavrov intervient alors que la Russie continue d'étendre son engagement à travers l'Afrique par le biais d'une coopération politique, économique et en matière de sécurité, l'Éthiopie étant considérée comme l'un des principaux partenaires de Moscou sur le continent.

Les récents échanges diplomatiques indiquent que l'Éthiopie et la Russie renforcent encore leurs relations étroites et multiformes, caractérisées par un dialogue politique solide, une coopération économique croissante et des priorités communes en matière de paix, de développement et d'engagement multilatéral.

L'Éthiopie s'est imposée comme l'un des partenaires stratégiques de la Russie en Afrique, les relations bilatérales s'étendant au-delà du commerce et des investissements pour englober la coopération dans les domaines de la diplomatie, des affaires internationales, de l'éducation, des sciences et d'autres domaines d'intérêt mutuel, a-t-on appris.