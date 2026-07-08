En application de sa stratégie de Responsabilité Sociétale de l'Entreprise (RSE) et de son engagement en faveur de la transition énergétique, BNA Assurances a procédé aujourd'hui à l'inauguration de deux bornes de recharge destinées aux véhicules électriques et aux véhicules hybrides rechargeables devant sa délégation régionale de Sfax.

Cette cérémonie s'est déroulée en présence de Monsieur Mohamed Hajri, Gouverneur de Sfax, et de Monsieur Mourad Hammami, Directeur Général de BNA Assurances, ainsi que de plusieurs responsables régionaux et représentants de la compagnie.

Cette nouvelle installation constitue la deuxième station de recharge déployée par BNA Assurances, après celle mise en service devant son siège social aux Berges du Lac II à Tunis. Elle s'inscrit dans la volonté de la compagnie de contribuer au développement d'un réseau de recharge favorisant l'essor de la mobilité électrique en Tunisie.

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À travers cette initiative, BNA Assurances se positionne comme un acteur de référence engagé en faveur de la mobilité durable, en adéquation avec les orientations stratégiques de l'État en matière de transition énergétique. Fidèle à sa mission d'entreprise citoyenne, la compagnie oeuvre dans l'intérêt général en contribuant au développement d'infrastructures favorisant une mobilité plus propre, plus accessible et plus durable au bénéfice de l'ensemble de la collectivité.

Cette réalisation s'inscrit dans une démarche RSE globale portée par BNA Assurances, fondée sur l'innovation, la création de valeur durable et la contribution aux objectifs nationaux de développement durable. Elle traduit également la volonté de la compagnie d'accompagner les mutations du secteur des transports et de promouvoir des solutions respectueuses de l'environnement.

À travers cette nouvelle réalisation à Sfax, BNA Assurances réaffirme son ambition d'accompagner la transition écologique en Tunisie et de contribuer, aux côtés des pouvoirs publics et de l'ensemble des parties prenantes, à la construction d'un avenir plus durable.