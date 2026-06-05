Tunisie: Voitures électriques - L'électromobilité gagne du terrain

Les voitures électriques sont en passe d'atteindre 30 % des ventes mondiales en 2026, selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE). Dans son dernier rapport publié récemment, l'AIE présente un état des lieux du marché des voitures électriques, qui devrait conforter sa position d'ici à la fin de l'année, dans un contexte de hausse des prix des carburants, mais aussi de durcissement des normes d'émissions de CO2 en Europe, où la vente de ce type de véhicules enregistre la plus forte croissance dans le monde.

Les ventes mondiales de voitures électriques devraient augmenter en 2026, pour atteindre 23 millions d'unités, soit près de 30 % de toutes les voitures vendues dans le monde, indique l'AIE.

Contrairement à l'Europe, le marché des voitures électriques de la Chine a « légèrement ralenti », même s'il représente encore près de 55 % des ventes totales de voitures. Quant aux pays émergents, le marché des véhicules électriques a pu respirer autant en Asie du Sud-Est qu'en Amérique du Sud, où les ventes ont enregistré une hausse significative.

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Le rapport précise, également, que « plus de 100 pays ont enregistré une croissance des ventes de voitures électriques en 2025, et dans un tiers d'entre eux, elles représentaient au moins 10 % des ventes de voitures neuves », précise l'AIE, soulignant que « les constructeurs automobiles chinois ont fourni 60 % des ventes mondiales de voitures électriques en 2025, tandis que les constructeurs européens et nord-américains étaient chacun responsables d'environ 15 % des ventes mondiales ».

La Tunisie sur la bonne voie

La Tunisie a intégré le marché des voitures électriques. L'année 2026 marque un tournant dans cette démarche, surtout après les incitations fiscales prévues par la loi de finances. La Tunisie projette déjà la mise en circulation de 125.000 véhicules électriques et 12.000 bornes de recharge d'ici 2035.

Notons qu'en 2025, 539 véhicules électriques ont été vendus par les concessionnaires, outre l'installation de nouveaux distributeurs, principalement chinois, en Tunisie. Un cahier des charges est en phase de finalisation par l'Anme pour l'investissement dans les bornes de recharge.

Un marché africain encore naissant

Il est opportun de rappeler que la transition vers des transports moins dépendants des produits pétroliers se poursuit à l'échelle mondiale. Le marché des voitures électriques a évolué même en Afrique. En effet, sur le continent, ce marché reste limité, malgré des progrès. Les ventes sont ainsi passées d'environ 4.000 véhicules en 2023 à 25.000 unités en 2025, principalement en Égypte, au Maroc et en Afrique du Sud.

Selon la même source, la progression la plus notable concerne surtout les deux-roues électriques. « Les ventes ont, également, fortement progressé en Afrique, pour atteindre environ 70.000 deux-roues électriques en 2025. Les trois-roues électriques représentaient plus de 25 % des ventes, continuant d'augmenter alors même que le marché global des trois-roues se contractait », indique l'AIE dans son analyse.

L'organisation rappelle qu'environ 60 % des ajouts annuels au parc automobile africain proviennent de véhicules d'occasion importés.

La crise énergétique résultant du conflit au Moyen-Orient est susceptible d'apporter un coup de pouce supplémentaire à l'électromobilité. « La récente hausse des prix du pétrole a encore accentué les économies réalisées grâce à l'utilisation d'un véhicule électrique. Par exemple, sur la base des prix moyens du pétrole en avril, les économies annuelles de carburant liées à l'utilisation d'un véhicule électrique dans l'Union européenne ont augmenté de 35 % par rapport aux économies prévues pour 2025 », selon l'AIE.

La question qui se pose aujourd'hui : ce regain d'attractivité des véhicules électriques pourrait-il avoir un impact majeur sur les marchés pétroliers ?

L'AIE, dans ses précisons, rappelle que « le secteur du transport routier absorbe à lui seul près de la moitié de la consommation mondiale de pétrole à l'heure actuelle. En 2025, la flotte mondiale de voitures électriques a déjà évité la consommation d'environ 1,7 million de barils de pétrole supplémentaires par jour ».

Pour toute l'année 2026, l'AIE estime que près de 23 millions de voitures électriques pourraient être vendues dans le monde (avec une part de marché de 28 % au niveau mondial et de près d'un tiers en Europe).

Le parc mondial de voitures électriques pourrait, selon les prévisions de l'Agence, être multiplié par 6 entre 2025 et 2035 pour atteindre 510 millions de véhicules électriques.