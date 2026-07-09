Maroc: France/Maroc - A coeur de Lions, rien d'impossible

Le Mondial 2026 entre dans le dur à partir de ce jour. Après l'essorage des matches de groupes, des 16es et des 8es, les 1/4 de finale commencent aujourd'hui. De 48 au départ, ils ne sont désormais plus que 8 en compétition.

Il s'agit de la France, de l'Argentine, de l'Espagne, de l'Angleterre, de la Belgique, de la Suisse, du Maroc et de la Norvège. Et ces compétitions révèlent souvent tellement de surprises qu'il est difficile de prévoir qui brandira le trophée le 19 juillet prochain. Une chose est sûre : aucune des équipes encore en lice n'est arrivée à ce niveau par hasard. Les chances sont presque égales, même si certaines sont techniquement plus solides que d'autres et semblent plus armées pour aller jusqu'au bout.

Est de celles-là la France, qui ouvre le bal aujourd'hui à 20h GMT au Foxborough Stadium de Boston contre le Maroc. Une rencontre aux allures de revanche, puisqu'en 2022 au Qatar, les Tricolores, avec 2 buts de Théo Hernandez et de Randal Kolomouani, avaient éliminé les Lions de l'Atlas en demi-finale, empêchant ainsi le royaume chérifien d'être le premier pays africain à jouer une finale de Coupe du monde. 4 ans après, les voici de nouveau face à face. D'un côté, une équipe qui compte parmi les favoris de la compétition, avec son attaque de feu composée de Mbappé, Barkola, Doué, Dembélé et Olise. De l'autre, un collectif marocain en constante progression depuis de nombreuses années et emmené par le capitaine Achraf Hakimi.

S'il est vrai que la majorité des bookmakers parieront certainement sur une victoire et une qualification du Coq gaulois, on aurait tort de vendre la peau du Lion avant de l'avoir tué. Cela d'autant plus qu'en dehors de Dayot Upamécano, la défense française n'est pas un exemple de solidité et de rigueur. Les protégés du coach marocain Mohamed Ouahbi devraient donc pouvoir s'ouvrir des brèches sur les côtés et créer le danger à tout moment.

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Une chose est sûre, quand bien même l'historique des confrontations pencherait en faveur de la France (les 2 pays se sont affrontés à 6 reprises entre 1988 et 2022, avec un bilan de 4 victoires pour les Bleus, 1 match nul et 1 victoire marocaine), les Marocains n'iront pas à cette rencontre en victimes expiatoires ; bien au contraire. C'est quand même une place dans le carré d'as qui est en jeu ! Et ils mettront sans doute tout en oeuvre pour jouer une nouvelle demi-finale et, qui sait, aller jusqu'au bout.