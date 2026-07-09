Le Maroc s'apprête à disputer l'un des matchs les plus importants de son histoire récente. Les Lions de l'Atlas affronteront la France, jeudi 9 juillet, en quart de finale de la Coupe du monde 2026, avec l'ambition de décrocher une qualification historique pour le dernier carré de la compétition.

Cette affiche revêt une dimension particulière puisqu'elle rappelle la demi-finale de la Coupe du monde 2022 au Qatar, remportée par les Bleus. Quatre ans plus tard, les Marocains espèrent prendre leur revanche sur le terrain et confirmer les progrès réalisés par leur sélection, devenue l'une des références du football africain et arabe.

À la veille de cette rencontre décisive, le sélectionneur Mohamed Ouahbi finalise les derniers réglages tactiques. Selon les tendances observées lors des dernières séances d'entraînement, le technicien marocain devrait reconduire un système de jeu équilibré, fondé sur une défense solide, un milieu de terrain capable de maîtriser le rythme de la rencontre et des transitions offensives rapides pour exploiter les espaces laissés par les Français.

Le staff technique accorde une attention particulière à la neutralisation des couloirs, principal point fort de l'équipe de France, tout en demandant à ses attaquants d'exercer un pressing haut afin de récupérer rapidement le ballon dans le camp adverse.

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Une incertitude demeure toutefois en défense. Le défenseur Chadi Riad reste incertain en raison de sa condition physique. En cas de forfait, Halhal pourrait être titularisé afin de préserver l'équilibre de l'arrière-garde marocaine.

Une qualification pour entrer un peu plus dans l'histoire

L'enjeu est considérable pour les deux sélections. Le vainqueur validera son billet pour les demi-finales de la Coupe du monde 2026, tandis que le perdant verra son parcours s'arrêter aux portes du dernier carré.

Fort de ses performances réalisées ces dernières années sur la scène internationale, le Maroc nourrit de grandes ambitions. Les Lions de l'Atlas entendent démontrer que leur épopée de 2022 n'était pas un exploit isolé, mais le résultat d'un projet sportif construit sur le long terme.

La composition probable du Maroc

Selon les dernières indications, Mohamed Ouahbi devrait aligner le onze suivant :

Gardien :

Yassine Bounou.

Défense :

Achraf Hakimi, Issa Diop, Chadi Riad (ou Halhal), Noussair Mazraoui.

Milieu de terrain :

Neil El Aynaoui, Ayoub Bouaddi, Azzedine Ounahi, Bilal El Khannouss.

Attaque :

Brahim Diaz, Soufiane Rahimi.

Horaire du match

La rencontre entre le Maroc et la France se disputera jeudi 9 juillet 2026 au Gillette Stadium, aux États-Unis.

Le coup d'envoi sera donné à 21h00 (heure du Maroc et de Tunisie), soit 23h00 (heure de La Mecque).