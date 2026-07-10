Nigeria: Le président Tinubu demande une enquête sur le scandale de la «vraie fausse» agence étatique

Au Nigeria, le chef de l'État Bola Tinubu a ordonné l'ouverture rapide d'une enquête le scandale du vrai-faux Conseil présidentiel de promotion des investissement étrangers.

Le scandale autour de l'agence étatique présumé « fictive » qui a opéré entre 2024 et 2025 au Nigeria est dans le viseur du chef de l'État. Plus particulièrement, un homme, Prince Adeniyi Adeyemi, est accusé d'avoir falsifié des lettres officielles portant la signature du chef de cabinet du président, afin de mettre sur pied un Conseil Présidentiel de Promotion des Investissements étrangers (PFIPC) dont il disait être le directeur. Aujourd'hui, cet homme est accusé d'avoir totalement inventé sa mission, afin d'obtenir des financements s'élevant à plusieurs centaines de milliers d'euros d'argent public.

C'est pour cela que le président Bola Tinubu a exigé qu'une enquête soit ouverte dont les conclusions devront être rendu sous trente jours pour établir les responsabilités dans le scandale de cette « fausse agence étatique ».

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La découverte de cette présumée agence fantôme soulève de sérieuses questions sur la crédibilité des institutions nigérianes qui ont permis à ce « Conseil présidentiel » d'acquérir des locaux et du personnel, d'ouvrir des comptes bancaires et même de bénéficier d'un budget de fonctionnement de plus de 800 000 euros en 2026, sans qu'aucun contrôle ne soit effectué.

Le principal suspect, Adeniyi Adeyemi, qui se présentait comme directeur de cette agence fictive, est en fuite et recherché par la police. Il nie catégoriquement avoir falsifié des lettres officielles et accuse le chef de cabinet du président, Femi Gbajabiamila de vouloir « le faire taire ».

Selon Adeniyi Adeyemi, celui-ci aurait tenté de s'approprier la moitié du budget annuel du Conseil Présidentiel de Promotion des Investissements étrangers.

Ce mercredi, le Parlement nigérian a annoncé la création d'une commission pour comprendre comment cet organisme a pu obtenir de telles allocations de fonds publics. Le président du groupe parlementaire chargé de la sécurité nationale et du renseignement a qualifié cette situation de « menace grave pour l'intégrité du processus budgétaire au Nigeria ».