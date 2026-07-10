Maroc: L'équipe de France se qualifie pour les demi-finales après sa victoire contre le Maroc (2-0)

L'équipe de France a validé son billet pour les demi-finales du Mondial au terme d'un match maîtrisé de bout en bout face au Maroc (2-0). Pour ce quart de finale très attendu, Didier Deschamps avait reconduit son onze type, en y intégrant seulement Désiré Doué sur l'aile gauche à la place de Bradley Barcola. En face, les Lions de l'Atlas se présentaient affaiblis par les absences majeures de Chadi Riad et de leur meilleur buteur Ismael Saibari, forçant le sélectionneur Mohamed Ouahbi à un remaniement tactique inédit.

Dès l'entame, les Bleus ont imposé un rythme d'enfer sous l'impulsion d'un Manu Koné étincelant au milieu de terrain. Dayot Upamecano a rapidement sollicité Yassine Bounou d'une tête puissante (5e), avant que Kylian Mbappé ne provoque un penalty à la 25e minute suite à une faute de Noussair Mazraoui. Malheureusement pour le capitaine français, sa tentative trop molle a été stoppée par le portier marocain.

Malgré un missile lointain de Lucas Digne venu fracasser la barre transversale juste avant la pause (45e), le verrou marocain a tenu bon durant toute la première période.

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Au retour des vestiaires, la domination française a fini par porter ses fruits. À l'heure de jeu, idéalement servi par Doué, Kylian Mbappé a débloqué la situation d'une magnifique frappe enroulée dont il a le secret (1-0, 60e). Contraint de se découvrir pour recoller au score, le Maroc a laissé d'immenses espaces dans sa défense, ce qui s'est avéré fatal face à la vitesse des attaquants tricolores.

Quelques minutes plus tard, Ousmane Dembélé a profité d'un boulevard dans l'axe pour doubler la mise d'une frappe précise à ras du poteau, mettant définitivement les siens à l'abri (2-0, 66e). En toute fin de match, malgré la sortie sur blessure de Mbappé et quelques timides sursauts d'Azzedine Ounahi, la défense française -- particulièrement solide autour de la charnière Upamecano-Saliba -- n'a jamais tremblé. Avec ce sans-faute qui se poursuit, la France rejoint le dernier carré où elle affrontera le vainqueur du choc entre l'Espagne et la Belgique, se rapprochant un peu plus de son rêve de troisième étoile.