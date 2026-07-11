Tunisie: Électricité - Une station mobile de 40 MW pour mettre fin aux coupures aux heures de pointe voit le jour à Gafsa

Une station mobile de transformation et de distribution d'électricité d'une capacité de 40 mégawatts a été inaugurée samedi 11 juin 2026 dans la région d'El Souaï, dans le gouvernorat de Gafsa, afin de renforcer le réseau électrique régional et réduire les risques de coupures, notamment durant les périodes de forte consommation.

La mise en service de cette infrastructure a été supervisée par le gouverneur de Gafsa, Slim Frouja. Le projet, réalisé avec un investissement d'environ 5 millions de dinars, constitue un nouvel appui aux capacités de transport et de distribution d'électricité dans la région, selon le directeur de la gestion du transport de l'électricité dans le Sud au sein de la Société tunisienne de l'électricité et du gaz (STEG), Hussein Tayari.

Une capacité supplémentaire face aux pics de consommation

Selon le responsable, cette station mobile, dont la réalisation a nécessité 12 mois de travaux, permettra de consolider le réseau électrique local et de répondre davantage aux besoins en période de pointe, lorsque la demande en électricité atteint ses niveaux les plus élevés.

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L'équipement contribuera également à alléger la pression exercée sur la principale station électrique de Gafsa, en offrant une capacité supplémentaire susceptible d'améliorer la continuité de l'approvisionnement et la qualité des services fournis aux abonnés de la STEG dans la région.

Hussein Tayari a indiqué que la nouvelle station est entrée dans une phase d'exploitation expérimentale depuis environ une semaine, ajoutant que les premiers résultats montrent une amélioration de la stabilité du réseau électrique dans la zone concernée.

Cette infrastructure représente, selon lui, un "véritable acquis" pour la région et pour la STEG, en améliorant la performance globale du réseau et en renforçant sa capacité à absorber les périodes de forte demande.

La mise en service de cette station intervient dans un contexte marqué par une hausse des besoins énergétiques, notamment durant la saison estivale, période durant laquelle la consommation électrique atteint traditionnellement des niveaux élevés en raison de l'utilisation accrue des équipements de climatisation.