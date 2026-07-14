Sénégal: Ousmane Diagne nommé président du Conseil constitutionnel

Dakar — Le magistrat et ancien ministre de la Justice, Ousmane Diagne a été nommé, lundi, président du Conseil constitutionnel, en remplacement de Mamadou Badio Camara décédé en avril 2025, a annoncé la présidence de la République le même jour.

Selon un communiqué signé par le ministre secrétaire général de la présidence de la République, M. Diagne est nommé en qualité de membre et président de la haute juridiction chargée notamment du contrôle de la constitutionnalité des lois et de la régularité des scrutins.

Ousmane Diagne a occupé le poste de garde des Sceaux, ministre de la Justice du Sénégal du 12 avril 2024 au 6 septembre 2025.

Magistrat de carrière, Ousmane Diagne a occupé plusieurs hautes fonctions au sein de l'administration judiciaire sénégalaise.

Il a notamment été procureur général près la Cour d'appel de Dakar, premier avocat général près la Cour suprême, avant d'exercer les fonctions de ministre de la Justice, garde des Sceaux, souligne la même source.