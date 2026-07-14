Sénégal: Conseil constitutionnel - Ousmane Diagne nommé président en remplacement de feu Mamadou Badio Camara

13 Juillet 2026
Sud Quotidien (Dakar)
Par Ousmane Goudiaby

Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a nommé l'ancien ministre de la Justice Ousmane Diagne président du Conseil constitutionnel. La décision a été officialisée par le décret n°2026-1318 en date du 13 juillet 2026.

Ousmane Diagne succède ainsi à feu Mamadou Badio Camara à la tête de la haute juridiction chargée notamment du contrôle de la constitutionnalité des lois et de la régulation des grandes échéances électorales.

Magistrat de carrière, le nouveau président du Conseil constitutionnel dispose d'une longue expérience dans l'appareil judiciaire sénégalais. Il a notamment exercé les fonctions de procureur général près la Cour d'appel de Dakar, de premier avocat général près la Cour suprême, avant d'être nommé ministre de la Justice, Garde des Sceaux.

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