Le Premier ministre Abiy s'entretient avec le président du Bénin, Romuald Wadagni, afin de renforcer les liens entre les deux pays

Addis Ababa — Le Premier ministre Abiy Ahmed s'est entretenu lundi avec le président du Bénin, Romuald Wadagni.

Les deux dirigeants ont réaffirmé l'engagement de leurs pays à développer la coopération bilatérale et à renforcer leur partenariat de longue date.

À l'issue de cette rencontre, le Premier ministre Abiy a écrit sur X que les discussions avaient porté sur le renforcement des liens et l'exploration de nouvelles pistes de collaboration dans des domaines d'intérêt commun.

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« J'ai reçu aujourd'hui Romuald Wadagni, président du Bénin. Nous avons eu une discussion fructueuse sur le renforcement des relations bilatérales et l'exploration d'opportunités de coopération accrue dans des domaines d'intérêt commun. Je me réjouis de pouvoir m'appuyer sur notre engagement commun en faveur d'un partenariat plus étroit et d'une amitié durable », a déclaré le Premier ministre.

Le président Wadagni est arrivé lundi matin à Addis-Abeba pour une visite officielle de travail visant à renforcer encore les relations diplomatiques et à faire progresser la coopération entre l'Éthiopie et le Bénin.

À son arrivée à l'aéroport international Bole d'Addis-Abeba, le chef de l'État béninois a été accueilli par le vice-Premier ministre Temesgen Truneh, en présence d'autres hauts responsables du gouvernement éthiopien.

Cette visite devrait donner un nouvel élan aux relations bilatérales, les deux pays cherchant à élargir leur collaboration dans des domaines prioritaires communs et à renforcer les liens durables d'amitié et de solidarité entre leurs peuples.