Afrique: Le président du Bénin, Romuald Wadagni, arrive en Éthiopie pour une visite officielle de travail

Le Premier ministre Abiy s'entretient avec le président du Bénin, Romuald Wadagni, afin de renforcer les liens entre les deux pays

Addis Ababa — Le président du Bénin, Romuald Wadagni, est arrivé aux premières heures de ce matin à Addis-Abeba pour une visite officielle de travail visant à renforcer davantage les relations bilatérales entre l'Éthiopie et le Bénin.

À son arrivée à l'aéroport international de Bole, à Addis-Abeba, le dirigeant béninois a été accueilli par le vice-Premier ministre éthiopien, Temesgen Truneh, ainsi que par d'autres hauts responsables gouvernementaux.

À l'issue de cette réception, le vice-Premier ministre Temesgen a publié un message sur les réseaux sociaux, dans lequel il a déclaré que c'était un immense honneur d'accueillir le président Wadagni en Éthiopie.

Il a présenté l'Éthiopie comme le berceau de l'humanité, une terre de civilisations anciennes et une nation dont la riche histoire incarne la résilience, la dignité et le renouveau.

Le vice-Premier ministre s'est dit convaincu que cette visite serait à la fois fructueuse et mémorable, et qu'elle donnerait un nouvel élan à l'amitié, à la solidarité et à la coopération de longue date entre l'Éthiopie et le Bénin.

Il a ajouté que cette visite devrait permettre d'approfondir les relations bilatérales et de faire progresser une collaboration mutuellement bénéfique, renforçant ainsi l'engagement commun des deux nations africaines en faveur de liens diplomatiques, économiques et entre les peuples plus solides.